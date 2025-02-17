Herkes One UI 7'yi Beklerken Samsung'dan One UI 8 Müjdesi Geldi

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi Galaxy S25 serisi ile kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni özellikler, daha iyi optimizasyon ve performans iyileştirmeleriyle birlikte gelen arayüz oldukça beğenilse de hem geç çıkması hem de "eski" Galaxy modellerinin hala güncelleme almamış olması eleştirilere neden oldu. Neyse ki Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 ile aynı hatayı yapmayacağı ortaya çıktı.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Beklenenden Erken Gelecek!

Özellikle Samsung hakkındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ice Universe, One UI 8 güncellemesinin beklenenden çok daha erken çıkacağını iddia etti. Bildiğiniz üzere şirket, Android 15 tabanlı One UI 7'nin geliştirilmesi esnasında bazı sorunlar yaşamış ve dört aylık bir rötarla yeni sürümü sadece tek bir seride kullanıma sunmayı başarmıştı.

Elbette ki bu durum Android 16 tabanlı One UI 8 hakkında da bazı endişelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Pek çok kişi bu sürümün de erteleneceğini ve kullanıcıların şimdiden kendisini hazırlaması gerektiğini dile getirdi. Neyse ki Ice Universe'ın paylaşımı bir nebze de olsa insanların içine su serpti. Henüz elimizde bir tarih olmasa da çok uzun beklememize gerek yok.

Bildiğiniz üzere Google, Androd 16'yı 20-21 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O 2025'te tanıtacak. Hemen ardından ise Android 16'nın kararlı sürümü piyasaya çıkacak. Samsung ise bundan en fazla birkaç ay içerisinde yaz aylarında Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini kullanıcılara sunacak.

En çok merak edilen şey ise şirketin güncelleme takviminde nasıl bir değişiklik yapacağı. Örneğin Mayıs ayında güncelleme alan bir telefon, üç ay sonra Ağustos 2028'de bir başka güncelleme alacak mı? Yoksa Samsung bazı modellere One UI 7'yi hiç vermeyerek direkt One UI 8'e atlayacak mı? Tüm bu sorular şimdilik cevapsız kalırken, kullanıcıların beklemek dışında şansı yok.