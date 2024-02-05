3500 Dolara Satılan Apple Vision Pro İkinci Günde Hacklendi!

Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinden bir gün sonra, bir güvenlik araştırmacısı visionOS için bir çekirdek açığı yarattığını iddia ederek potansiyel bir jailbreak ve kötü amaçlı yazılım yaratmanın yolunu açtı.

Yeni donanımların ilk sürümlerine genellikle işletim sistemini kırmak için çalışan güvenlik araştırmacıları ve kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin altın hücumu eşlik eder.

Jailbreak üreticileri iOS'u kırmaya çalışırken insanlar şimdiden Apple Vision Pro için güvenlik sorunlarına neden oluyor.

Apple Vision Pro’nun Yüksek Fiyatına Güvenlik Sorunları da Eklendi

MIT Mikro Mimari Güvenlik Doktora öğrencisi Joseph Ravichandran tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan bir gönderide, Apple Vision Pro için bir çekirdek açığının yapıldığı ve bunun muhtemelen şimdiye kadar kamuya açık olarak keşfedilen ilk açık olduğu iddia ediliyor.

Gönderide Apple Vision Pro'nun çekirdek istismarı girişimine nasıl tepki verdiğini birkaç fotoğrafla detaylandırıyor. Apple Vision Pro kutusundan çıkıp ilk kez kurulduktan sonra, 30 saniye içinde yeniden başlatılacağı için kullanıcıyı kulaklığı çıkarması konusunda uyarmadan önce tam geçişli bir görünüme geçiyor.

Yeniden başlatmanın ardından başka bir görüntüde, çekirdeğin çöktüğünü gösteren kulaklık için bir panik günlüğü gösteriliyor. Ravichandran ayrıca "Vision Pro Crasher" uygulaması için kulaklık takan bir kafatası görüntüsü ve "Vision Pro'mu Çökert" düğmesiyle tamamlanan başka bir görüntü yayınladı.

Araştırmacının bulguları Apple'a sunup sunmadığı ya da sunmaya niyetli olup olmadığı belli değil. Eğer gönderirlerse, küçük bir ihtimalle "Apple Security Bounty" programı kapsamında değerlendirilebilir.

Apple'ın güvenlik sorunları üzerinde hızlı çalışma eğilimi ve Apple Vision Pro lansmanının yüksek profilli doğası göz önüne alındığında, sorunun ortaya çıkması halinde Apple'ın sorunu gideren bir güncelleme yayınlaması muhtemeldir.

Apple Viison Pro genellikle teknoloji okuryazarı ve erken benimseyenlere yavaş bir şekilde sunulduğu düşünüldüğünde, keşfin Apple ve kullanıcıları için sorunlara neden olması pek olası görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.