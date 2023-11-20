Apple Vision Pro Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardıklarına göre Apple, Apple Vision Pro'yu başlangıçta Ocak 2024'te piyasaya sürmeyi hedefliyor olsa da bu tarihi biraz ıskalayarak karma gerçeklik başlığını Mart 2024'te kullanıcılarla buluşturacak.

Gurman, Apple'ın "hâlâ dağıtım planlarını şekillendirmesi ve daha fazla test yapması gerektiğini" söylüyor. Apple ayrıca genellikle Mart ayında bahar etkinliğini düzenliyor ve şirket muhtemelen bunu Vision Pro'yu tanıtmak ve ek uygulamaları önizlemek için kullanacak.

İddialara göre Vision Pro'nun tasarım süreci Apple için öyle zorlu geçiyor ki Apple üretim tahminlerinde "ciddi kesintiler" yapmak zorunda kaldı.

Vision Pro Mart 2024'te Piyasaya Sürülecek

Apple'ın 2024 yılında 400.000 civarında üretim yapması bekleniyor ve Vision Pro başlangıçta yalnızca ABD'de piyasaya sürülecek ancak önümüzdeki yılın sonuna doğru Kanada ve İngiltere de dâhil olmak üzere daha fazla pazara gelecek.

Lansman tarihinin dışında da başka gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli Apple perakende çalışanları Vision Pro eğitimi almak üzere Apple'ın Cupertino'daki merkezine gönderildi. Eğitim için seçilen çalışanlar, mağazalarındaki diğer ekip üyelerinin eğitiminden sorumlu olacak.

Vision Pro piyasaya sürüldüğünde önde gelen bazı mağazalarda özel Vision Pro uygulama alanları olacak, diğer tüm mağazalarda ise müşterilerin deneyebileceği bir veya iki ünite bulunacak.

Peki sizin Vision Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.