Apple Vision Pro'nun İlk İnceleme Videoları Paylaşıldı!

Apple, WWDC23 etkinliği ile tanıtılan Apple Vision Pro, 19 Ocak günü ABD’de ön siparişe açıldı. Apple Vison Pro karma gerçeklik başlığı ABD’de 3.499’dan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Analist Min-Chi Kuo'nun ön sipariş stokları ve sevkiyat süresine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, şirket geçtiğimiz hafta sonu 160.000 ila 180.000 Vision Pro kulaklık sattı.

ABD’de teslimat süreli ortalama 5-7 hafta olan Apple Vision Pro’nun ilk inceleme videoları paylaşıldı.

Birçok Teknoloji Kaynağı ve Kanalı, Apple Vision Pro İnceleme Videolarını Yayınladı

Apple’ın resmi tanıtım ve rehberli Vision Pro videolarından sonra bağımsız ilk incelemeler paylaşılmaya başlandı. The Verge inceleme videosuna ek olarak birçok kaynak ve teknoloji kategorilerinde içerik üreten isimler de Vision Pro inceleme videolarını yayınladı.

İnceleme videosu yayınlayan kaynaklar arasında; The Wall Street Journal, Tom’s Guide, CNET ve The Verge yer alıyor. İnceleme videolarına bağlantılar üzerinden yeni sekmede ulaşabilirsiniz.

Kaynaklara ek olarak iJustine, Marques Brownlee ve Brian Tong gibi isimler de Vision Pro başlığının inceleme videolarını paylaştılar.

İnceleme videoları sonrasında Apple Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.