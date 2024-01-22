Apple Vision Pro Rekora mı Koşuyor? Ön Sipariş Satış Tahminleri Geliyor!

Apple Vision Pro'yu WWDC 2023 etkinliği kapsamındaki Haziran ayında tanıttı. Fakat Vision Pro ABD’deki resmi ön siparişleri geçtiğimiz hafta başladı.

Analist Min-Chi Kuo'nun ön sipariş stokları ve sevkiyat süresine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, şirket geçtiğimiz hafta sonu 160.000 ila 180.000 Vision Pro kulaklık sattı.

Bu rakam Kuo'nun daha önce 2 Şubat'ta piyasaya sürülmesini hedeflediği 60.000 ila 80.000 adetlik üretim rakamlarını çoktan aşmış durumda ve Vision Pro'nun ön siparişlerin açılmasından hemen sonra tükenmiş olması şaşırtıcı değil.

Kuo’ya Göre Vision Pro Yıl Sonuna Kadar 500.000 Adet Satabilir

Vision Pro şu anda tükenmiş durumda gözüküyor ve sevkiyat tahminleri 5-7 hafta olarak gösteriliyor. Bu kulağa olumlu bir haber gibi gelse de Kuo, nakliye sürelerinin ilk 48 saat içinde değişmemesinin, yoğun kullanıcıların ve sıkı hayranların ön siparişlerini tamamlamasının ardından talepte hızlı bir düşüşe işaret edebileceğine dikkat çekti.

Vision Pro'nun ön siparişlerinin yayınlanmasını takip eden iki gün içinde tahmini sevkiyat süreleri değişmedi ki bu durum genellikle iPhone gibi talebin artmaya devam ettiği ve sevkiyat tahminlerinin de giderek uzadığı diğer Apple cihazları için geçerli değildir.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın Vision Pro'yu yıl sonuna kadar yaklaşık 500.000 adet sevk etmesini bekliyor. Bu arada Apple, 25 dakikalık seanslarla birkaç satış daha yapma umuduyla ABD'deki amiral gemisi mağazalarında demo alanları kurmakla da uğraşıyor.

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