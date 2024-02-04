Apple Vision Pro, iFixit Tarafından Parçalarına Ayrıldı! (Video)
iFixit, Apple Vision Pro'nun parçalarına ayrılma sürecini video olarak paylaştılar. İşte detaylar!
Apple'ın WWDC23 etkinliğinde tanıttığı Apple Vision Pro, Apple'ın ilk iPhone'un tanıtılmasından bu yana piyasaya sürdüğü en 'yenilikçi' ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak, genellikle bu tip son teknoloji ürünlerine odaklanırken onarılablirlik ve parça değişimi kolaylığı gibi konuları es görmezden gelebiliyoruz. Telefon onarım platformu iFixit, bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Apple Vision Pro'yu parçalarına ayırdı ve bu cihazı "Apple'ın en karmaşık donanımı" olarak tanımladı.
Apple'ın Vision Pro modeliyle ilgili birkaç gizli detayı da öğrendik, örneğin iki farklı türde Lightning benzeri girişe sahip olduğu ortaya çıktı. Ancak şimdi iFixit'in videosunda, Vision Pro'nun ağırlığına neyin katkıda bulunduğu ve hangi parçaların çok pahalı olabileceği gibi sorulara yanıtlar bulabilirsiniz.
Apple Vision Pro Özellikleri ve Fiyatı
WWDC 2023 etkinliği sırasında karma gerçeçklik başlığı Apple Vision Pro tanıtıldı. Bununla beraber Apple Vision Pro özellikleri belli oldu.
iFixit CEO'su Kyle Wiens'in attığı bir tweet'te, Vision Pro ve ekranın dış katmanları olmadan nasıl göründüğünü söyleyerek, bunların çıkarılması aynı zamanda dış etrafında monte edilmiş kameraları ve sensörleri de ortaya çıkacağını ifade etti.
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