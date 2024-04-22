Adeta Çakıldı: İçler Acısı Apple Vision Pro Tablosu!

Apple'ın büyük bir heyecanla piyasaya sürdüğü Vision Pro hakkında bugüne kadar binlerce video ve inceleme hazırlandı. Büyük heyecana rağmen, 3499 dolar fiyat etiketine sahip olan bu ürün daha önce piyasaya sürülen cihazlar ile benzer bir yoldan geçiyor.

Heyecanın zirvede olduğu, bitmez tükenmez görünen ilgi yerini önemli bir düşüşe bırakıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple Vision Pro'ya yönelik heyecan piyasaya sürüldüğü Şubat 2024'ten bu yana gözle görülür şekilde azaldı.

Apple Vision Pro Satışları Hızla Düşüyor!

Demo taleplerinin ciddi bir şekilde azaldığını ve test etmek için randevu alan kişilerin çoğu zaman gelmediğini belirten Gurman satış rakamlarının günde birkaç adet seviyesinden haftada birkaç adetlere gerilediğini vurguluyor.

Gurman, Vision Pro hakkında yaptığı kişisel yorumda pil yani kablo bağımlılığı ve karmaşık arayüzün, dizüstü bilgisayar ve telefonları çok daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. Uygulama eksikliği nedeniyle Vision Pro'yu şu aşamada uzun bir uçuş veya tek başına evde yapılacak aktiviteler için daha mantıklı buluyor.

Yani günlük hayatta etrafınızdaki insanlar ile etkileşiminizi güçlendirecek özellikler henüz mevcut değil. Apple başka bir Vision Pro kullanıcısı ile aynı sanal odadaymışsınız gibi hissettiren Spatial Personas özelliğini kısa süre önce kullanıma sundu.

Bu özellik sayesinde beraber film izleyebiliyor veya görüntülü konuşabiliyorsunuz, fakat yapılabilecekler halen kısıtlı. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple üretim karmaşası nedeniyle 2024 yılında 400.000'den az Vision Pro üretecek. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen şimdiden uygun fiyatlı Vision Pro üzerinde çalışmaya başladı.