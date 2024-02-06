Apple Vision Pro Kullanıcıları Şifreyi Unuttuğu Zaman Mağazaya Gitmeleri Gerekecek!

Apple Vision Pro kullanıcıları şifrelerini unuttukları zaman cihazı sıfırlamak için Apple mağazasına gitmesi gerekecek. Buna ek olarak 3500 dolarlık Apple Vision Pro’yu kargo aracılığı ile Apple’a göndermekte bir diğer çözüm olarak gösteriliyor.

Bloomberg'e göre şirket, alıcılara kodlarını sıfırlamanın tek yolunun bir Apple Store'a gitmek ya da karma gerçeklik cihazının AppleCare müşteri desteğine postalamak olduğunu söylüyor. Böylelikle Apple cihazlarını tekrar kullanabilmeleri için kodlarını sıfırlayacak.

Apple Vision Pro’nun Şifresi Unutulduğunda Cihaz Tamamen Sıfırlanıyor

Bloomberg'in belirttiği gibi bir kullanıcı çok fazla kez yanlış kod girerse, aygıtları devre dışı bırakılacak ve tekrar deneyebilmek için bir bekleme süresine katlanmak zorunda kalacaklar. Bu bekleme süresinden sonra şifreyi halen hatırlayamazlarsa Apple'ın kodlarını sıfırlamasını sağlamaları gerekecek ve şirketin bunu yapması kulaklıklarındaki tüm içeriği silecek.

Apple tartışma forumundaki bazı kullanıcıların doğru şifreyi girmelerine rağmen yine de kilitlendiklerini belirtmek gerekiyor. Bunun bazı birimleri etkileyen bir hata olup olmadığı henüz belli değil. Bu nedenle sorun herkesin başına gelebilir.

Diğer bazı paylaşımlara göre, Apple'ın Genius Bar personeli, başlığı sıfırlayabilmek amacıyla iPad'lere veya dizüstü bilgisayarlara bağlamak için şirketin geliştiricilere 299 dolara sattığı “geliştirici kayışı” adlı bir aksesuar kullanıyor. En az bir örnekte, Apple Genius'ların kullanıcının kulaklığını sıfırlayamadığı ve tamamen değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

Kulaklığın parolasını değiştirme süreci gelecekte de değişebilir. Sonuç olarak kısa süre önce piyasaya sürülen Vision Pro, yepyeni bir ürün kategorisinin ilk kez piyasaya sürülmesinden kaynaklandıyor. Halihazırda bir tane satın almış olanların iyiliği için bunun bir sonraki sürümde bir iyileştirme olarak değil, bir yazılım güncellemesi yoluyla sunulmasını umuyoruz.

Ülkemizde 150 ile 200 bin TL bandında satılması beklenen Apple Vision Pro’yu sıfırlamak için Apple’a kargoyla gönderir misiniz?