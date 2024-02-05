Apple Vision Pro Sarı Siteye Düştü: Ne Kadara Satılıyor?

Tanıtıldığı günden beri dillerden düşmeyen Apple Vision Pro, sosyal medyada da son günlerde kullanan insanların videolarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'ye de yıl içerisinde gelmesi gereken Vision Pro, Sahibinden'de listelenmeye başlandı. Birçok ilanı bulunan cihazın, site üzerindeki fiyatları da 140 bin TL ile 250 bin TL arasında seyrediyor.

Sahibinden'de Apple Vision Pro Satışı Başladı!

Apple Vision Pro şu an için saece ABD'de satılıyor. Türkiye'ye ve diğer ülkelere gelmesi 2024 yılı içerisinde olması beklenen ürün, özellikleri ve kullanım şekillerinin yanı sıra fiyatıyla da gündemden düşmüyor.

256 GB Vision Pro 3.499 dolar iken 512 GB seçeneği 3.699 dolardan satılıyor. 1 TB seçenekli sanal gerçeklik gözlüğü 3.899 dolardan satılıyor. Türkiye'de tam fiyatının ne kadar olacağı bilinmeyen cihaz, şu an kara borsadan satılmaya başlandı.

Sahibinden üzerinden ABD'den alınmış Apple Vision Pro ilanları listelenmeye başladı. Listeden görüldüğü kadarıyla da TL bazındaki satışlar 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İlanların bazılarında henüz cihazın Türkiye'de olmadığı ve döndükleri zaman kargo yolu ile göndereceklerine yönelik not bulunuyor.

Apple Vision Pro Yeni Reklam Filmi

Peki siz Apple Vision Pro Türkiye'ye gelince almayı düşünüyor musunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz.