Apple Watch 8 Üç Farklı Boyutta Gelebilir

Apple kısa bir süre önce yenilenmiş tasarım ile kutudan çıkan Watch Series 7 modelini resmi olarak satışa sundu. Yeni modelin satışa sunulmasının üzerinden birkaç gün geçmiş olsa da, bazı yeni sızıntılar Watch Series 8 modeli ile ilgili dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Bu kapsamda Apple Watch 8 üç farklı boyutla gelebilir gibi gözüküyor.

Watch Series 3 modelindeki 38mm ve 42mm tasarımlarını Watch Series 4 ile 40mm ve 44mm olarak güncelleyen Apple, kısa bir süre önce tanıttığı Watch Series 7 ile 41mm ve 45mm boyutlarına geçiş yaptı. Hem boyutun büyümesi hem de çerçevelerin daralması, önemli oranda genişleyen bir ekran ile sonuçlandı. Şirketin yeni planları dahilinde Watch Series 8, üç farklı boyutla kullanıcılara sunulabilir gibi gözüküyor.

DSCC CEO'su Ross Young Twitter hesabı üzerinde paylaştığı gönderide takipçilerine Watch Series 8'de daha büyük bir ekran görmek isteyip istemediklerini sordu. Daha sonrasında ise önümüzdeki sene üç farklı boyutun şaşırtıcı olmayacağını söyleyen ikinci bir tweet attı.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year...