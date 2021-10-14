Apple Watch 8 Üç Farklı Boyutta Gelebilir

Apple kısa bir süre önce yenilenmiş tasarım ile kutudan çıkan Watch Series 7 modelini resmi olarak satışa sundu. Yeni modelin satışa sunulmasının üzerinden birkaç gün geçmiş olsa da, bazı yeni sızıntılar Watch Series 8 modeli ile ilgili dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Bu kapsamda Apple Watch 8 üç farklı boyutla gelebilir gibi gözüküyor.

Apple Watch Series 8 Kaç mm Olacak?

Watch Series 3 modelindeki 38mm ve 42mm tasarımlarını Watch Series 4 ile 40mm ve 44mm olarak güncelleyen Apple, kısa bir süre önce tanıttığı Watch Series 7 ile 41mm ve 45mm boyutlarına geçiş yaptı. Hem boyutun büyümesi hem de çerçevelerin daralması, önemli oranda genişleyen bir ekran ile sonuçlandı. Şirketin yeni planları dahilinde Watch Series 8, üç farklı boyutla kullanıcılara sunulabilir gibi gözüküyor.

DSCC CEO'su Ross Young Twitter hesabı üzerinde paylaştığı gönderide takipçilerine Watch Series 8'de daha büyük bir ekran görmek isteyip istemediklerini sordu. Daha sonrasında ise önümüzdeki sene üç farklı boyutun şaşırtıcı olmayacağını söyleyen ikinci bir tweet attı.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year... — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Ross Young, daha büyük bir ekrandan bahsediyor. Bu durumda bu sene tanıtılan 45mm varyantından daha büyük bir varyant bekleyebiliriz: Bildiğiniz üzere 46mm son dönemlerde akıllı saatlerde gerçekten de yaygın bir şekilde kullanılıyor ve Apple Watch da bu boyuta eşlik edebilir.

Tabii ki bu ifadeler önümüzdeki sene üç farklı boyutun çıkacağını garanti etmiyor ve öyle olsa dahi boyutların neler olacağını bilmiyoruz. Buna karşın kişisel tahminim 46mm, 42mm ve 38mm olarak üç farklı boyutun dikkat çekici olabileceğinden yana. Benzer şekilde 46mm, 44mm ve 40mm kombinasyonları da uygulanabilir.

Peki siz Ross Young tarafından yapılan bu paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Watch Series 8 üç farklı boyutta sunulabilir mi ve olursa bu boyutlar nasıl olur? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.