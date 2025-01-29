Apple Watch Bu Sefer Hayat Kurtarmak Yerine Ünlü Bir İlişkinin Bitmesine Neden Oldu!

Apple'ın ünlü akıllı saat ailesi Apple Watch, sahip olduğu bir dizi özellilkle bazı sıra dışı olaylara konu olabiliyor. Son yıllarda birçok Watch modelinin acil durum özelliği sayesinde kullanıcıların zorlu durumlarda hayatını kurtardığına şahit olmuştuk.

Gelen son haberlere göre akıllı saat modeli, bu sefer hayat kurtarmak yerine ünlü bir ilişkinin bitmesine sebep oldu. Avustralyalı popüler bir model, Apple Watch sayesinde sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendiğini açıkladı.

Apple Watch'da Mesajların Silinmemesi İlişkinin Bitmesine Yol Açtı

Ünlü kadın model Christina Podolyan, kısa bir süre başından geçen ilginç bir olayı takipçilerine aktardı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan ilişkisini bitirdiğini açıklayan Podolyan, sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı. Olayı ilginç yapan şey ise modelin aldatıldığını sevgilisinin kullandığı Applw Watch sayesinde öğrenmesi.

Sevgilisinden uzun bir süredir şüpehelendiğini ancak bir kanıt bulamadığını söyleyen Podolyan, bir gün sevgilisinin Apple Watch'ını evde unuttuğu zaman olayların bambaşka bir boyut kazandığını belirtti. Zira sevgilisinin geçmişte telefonundan sildiği mesajlar hala Apple Watch'da kayıtlıydı.

Konunun teknolojik boyutu tam da burada başlıyor. Apple Watch'ınızı telefonunuza bağladığınızda mesajlarınız saatte anlık olarak aktarıldığı gibi cihazın hafızasına da kaydoluyor. Bu nedenle telefonunuzdan mesajları silseniz bile sekranizasyon açıksa, sildiğiniz mesajlar hala Apple Watch'ınızda kalmaya devam ediyor.

Olay ile ilgili açıklamasını "Kızlar, sevgilinizin Apple Watch’ına göz atın.” tavsiyesiyle bitiren Podolyan, akıllı saatlerin pek de önemsenmeyen bu gizlilik açığını gün yüzüne vurmuş oldu.

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