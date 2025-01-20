Apple Watch Özelliği, CEO Tim Cook'un Babasının Hayatını Kurtardı

"Table Manners with Jessie and Lennie Ware" programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, Apple Watch'un ne kadar değerli bir cihaz olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir hikaye paylaştı. Söylediğine göre babasının hayatı Apple Watch sayesinde kurtuldu.

Cook'un anlattığı hikaye, düşme algılama özelliğiyle ilgili. Bu özellik Apple Watch kullanıcılarının ciddi bir düşme yaşadığını tespit ettiğinde devreye giriyor.

Eğer kullanıcı kısa süre içinde uyarıya yanıt vermezse, cihaz bunu bir acil durum olarak kabul edip otomatik olarak yardım çağırıyor. Tim Cook'un babası da bu hayat kurtaran özelliğin faydasını birebir yaşamış.

Kapıyı Kırıp Hayatını Kurtardılar

Tim Cook'un anlattığına göre, babası düştüğünde saati durumu hemen algılayıp acil yardım ekiplerine haber vermiş. Ayrıca, konumu ve acil durum kişilerini de bilgilendiren saat sayesinde ekipler hızla babasının evine ulaşmış.

Ancak işin ilginç kısmı burada başlıyor. Ekipler kapıyı çaldığında içeriden bir yanıt alamayınca, kapıyı kırıp içeri girmek zorunda kalmış. Cook bu olayı şu sözlerle anlattı:

Babam baygın olduğu için kapıya cevap verememiş. Bu yüzden kapıyı kırmışlar. Ama iyi ki kırmışlar çünkü durumu gerçekten ciddiydi. Babamın odaklandığı şey ise hayatını kurtaran saat değildi. Onun yerine 'Kapımı kırdılar!' diye söyleniyordu.

Apple Watch İvmeölçer Nasıl Çalışıyor?

Cook, podcast sırasında Apple Watch'un düşme algılama özelliğinin nasıl çalıştığını da anlattı. Saatteki ivmeölçer, ani düşmeleri tespit ediyor ve kullanıcıdan bir yanıt alamazsa acil durum prosedürünü başlatıyor.

Tim Cook'a göre, bu özellik sadece babasının değil dünya genelinde birçok insanın hayatını kurtardı. Apple Watch tamamen kullanıcı odaklı, hatta geceleri kendi kendine bildirimleri bile kapatıyor ki kullanıcı rahatsız olup uyanmasın.

Kolayca söyleyebiliriz ki Apple'ın başındaki 15. yılına yaklaşan Cook, bu süre boyunca markayı daha da büyüterek giyilebilir teknolojilerde devrim yaratmayı başardı ve sonunda yine kendine yarayan bir başarıya ulaştı.