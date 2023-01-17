Apple Watch Hayat Kurtardı: Kalp Tıkanıklığını Tespit Etti!

Elain Thompson isimli bir kadın, Apple Watch sayesinde daha önce teşhis edilememiş bir kalp rahatsızlığı olduğunu paylaşarak hayatını akıllı saate borçlu olduğunu dile getiriyor.

Apple Watch 4 ve üst modellerinde düzensiz kalp ritimlerini algılayabilen teknik bir özellik yer alıyor. Bu özellik, genel olarak sağlık ve form koruma detaylarını akıllı saatin ekranında görüntüleme şansı tanıyor.

Apple Watch Hayat Kurtardı

Kalp rahatsızlığı olan kadın ilk olarak 2018 yılında bir nöbet geçirmiş. O an için konulan teşhise karşı tedavinin bir parçası olarak Apple Watch takarak sağlığını anlık olarak izlemesi önerilmiş.

Kısa bir süre önce Thompson, akıllı saatinden kendisine kalp ritminde bir sorun olduğuna dair uyarı alıyor. Hemen kardiyoloğunu ziyaret eden hasta, bir hafta boyunca kalp cihazına bağlı kalmak zorunda kaldı.

Bir ara da uyku esnasında kalbi 19 saniye duran hastanın saati, hastaneye bir uyarı göndermiş ve doktorlar Thompson'a kalp tıkanıklığı teşhisi koymuş. Durumuna yardımcı olabilmesi adına da kalp pili takılmış.

Tüm bu yaşanan olaylar sonrasında Elain Thompson, hayatını kurtaran ve bir şeylerin ters gittiğini ilk anlayanın Apple Watch olduğunu dile getiriyor. The Independent'a şu şekilde bir açıklama yapıyor: "Hayatımı kurtardı. Uyarı almamış olsaydım, bu konuyu doktora götürmezdim. Şimdi sürekli Apple Watch takıyorum" diyerek ekledi: "19 saniye yerde yattım. Uyanmamış olabilirim."