Apple, Heyecanla Beklenen Apple Watch Modelini Erteledi

Son dönemde akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi telefon aksesuarlarına daha da çok yoğunlaşan Apple, bir süredir Apple Watch ve AirPods modellerini dikkat çekici özelliklerle yenilemeyi hedefliyor. Şirketin sevilen akıllı saatleri için son birkaç yıldır kan şekeri ölçme özelliğini hayata geçireceği söyleniyor.

Ancak bugün gelen haberlere göre, Apple cephesinde çokça konuşulan bu özellik için önümüzde daha uzun bir yol var. Öyle ki firmanın kan şekeri ölçebilen bir Apple Watch modelini yakın bir zamanda piyasaya sürmeyeceği bildiriliyor.

Apple, Tamamen Doğru Çalışmadıkça Kan Şekeri Ölçme Özelliği

ni Kullanıma Sunmayacak

ABD merkezli teknoloji devine yakınlığı ile bilinen güvenilir kaynakların aktardıklarına göre, Apple'ın Apple Watch için geliştirdiği kan şekeri ve tansiyon ölçüm özelliklerinin piyasaya sunulması beklenenden çok daha uzun sürebilir. Zira raporlara göre, Apple özellikle iğnesiz kan şekeri ölçüm teknolojisinin henüz ticari kullanıma hazır olmadığını düşünüyor.

Apple'ın bu konudaki temkinli yaklaşımının nedeni, özellikle diyabet hastaları için hayati önem taşıyan kan şekeri ölçümlerinde hata payına yer olmaması. Şirket, optik sensörlerle yapılan ölçümlerin klinik doğruluk seviyesine ulaşması için çalışmalarına devam ediyor ve bu seviyenin altında kalabilecek bir sensörü piyasaya sürmeyi istemiyor.

Tansiyon ölçüm özelliği de benzer zorluklarla karşı karşıya. Uzmanlar, Apple'ın bu alanda da teknik sorunlarla mücadele ettiğini ve özelliğin en erken 2026'da kullanıma sunulabileceğini belirtirken, iğnesiz kan şekeri ölçümü için öngörülen bir çıkış tarihinin olmadığı söyleniyor.

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