Samsung'dan Diyabet Hastalarına Yardımcı Olacak Galaxy Watch Modeli

Günümüz akıllı saatleri hâlihazırda uykunuzun kalitesini takip ediyor, kalp atış hızınızı ölçüyor ve oksijen düzeyinizi gözetim altında tutuyor. Teknoloji devi Samsung da, bu sağlık takibi özelliklerini daha da genişletmek üzere yeni bir teknoloji geliştirme yolunda ilerleyecek ve yeni nesil saatlerini iğnesiz glikoz takibi yapma özelliğiyle donatacak.

Samsung Electronics Dijital Sağlık Ekibi Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Hon Pak, bir makalede, şirketin diyabetin erken belirtilerini tespit etmek için yeni bir sensör algoritması üzerinde çalıştığını belirtti.

Beslenme Koçluğuyla Birlikte Gelecek

Söylediğine göre geleneksel yöntemler, glikoz seviyeleri ölçmek için kan örneği verilmesini şart koşuyor. Yeni nesil Galaxy Watch modelleri, bu süreci daha konforlu bir şekilde gerçekleştirecek özellikler sunacak. Doktorun açıklaması şöyle:

Sensör yeniliklerimizi yapay zeka liderliğimizle birleştirerek, yalnızca uyku apnesi değil, kardiyo-metabolik hastalıkların önlenmesinde de yeteneklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Kan glikozu bizim için büyük bir odak alanı.

Samsung ayrıca, glikoz seviyesini sürekli izleme yeteneğini, entegre beslenme koçluğu ile birleştirmeyi planlıyor.

İğne İşlemi Olmadan Takip

Birçok teknoloji şirketi, invaziv (iğneyle delme işlemi) olmayan glikoz takibi sunan sensörler geliştirmek için yıllardır çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu alanda kesin bir başarı elde edilmedi. Eğer Samsung bu hedefe yaklaşabilirse özellikle diyabet hastalarının kolu rahatlatıcı bir noktadan uzayacak.

Samsung'un karşısında her kulvarda olduğu gibi Apple var. İddialar, Apple Watch Ultra 3 modeliyle kan basıncı izleme ve uydu bağlantısı gibi özellikleriyle görücüye çıkacağını savunuyor.

Geçmişteki somut adımlardan biri ise Galaxy Watch7 için arteriyel fibrilasyon (AFib) izleme özelliği içeren bir patent alınmasıydı. Ancak bu özellik geçen yılki modellerde yer almadı. Alsaydı, kullanıcıların kalp atışı düzensiz hale geldiğinde bunu algılayabilecek bir model olarak karşımıza çıkacaktı.

Patent zaten ellerinde olduğundan gelecekteki Galaxy Watch modellerinde hem AFib takibi hem de invaziv olmayan glikoz ölçümü gibi özelliklerin yer alma ihtimali oldukça yüksek.