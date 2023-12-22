Beklenen Oldu: Apple Watch Satışları Durduruldu!

Apple, en yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki online satışlarını durdurdu. Satışların durdurulması, giyilebilir cihazlardaki SpO2 sensörleriyle ilgili bir patent anlaşmazlığının ardından geldi.

Apple en yeni saatlerini artık web sitesinde satmıyor olsa da Apple mağazalarında şimdilik hâlâ mevcut. Şirket, 25 Aralık'ta planlanan ithalat yasağı yürürlüğe girmeden önce 24 Aralık'tan itibaren yaklaşık 270 perakende satış noktasında da satışları askıya alacak.

Apple Artık Resmi Olarak Apple Watch Değişimi de Yapmayacak

Apple'ın artık garanti kapsamında olmayan eski saat modelleri için donanım değişimi sunmayı da durdurduğu bildirildi. Bloomberg'e göre Apple, servis ekiplerine gönderdiği bir notla Apple Watch Series 6'ya kadar olan garanti kapsamı dışındaki saat modellerini değiştirmeyi durduracağını bildirdi.

Bu, Apple Watch 6, 7, 8, 9, Ultra veya Ultra 2'niz bozulduysa veya bir parçanın değiştirilmesini istiyorsanız, bunu resmî olarak Apple aracılığıyla yapamayacağınız anlamına geliyor. Şirket yine de etkilenen modeller için yazılım tavsiyeleri sunacak.

Ayrıca 25 Aralık yasağının yürürlüğe girmesinden sonra Apple, yasaktan önce satın alınan saatlerin normal iade süresi içinde farklı bir renk veya boyutla değiştirilmesini de durduracak. Perakende personelinin ürün değişimine izin verilmeyeceği ancak Apple'ın kordon gibi aksesuarları değiştirmeye devam edeceği konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Bununla birlikte kullanıcılar, garanti kapsamındaki saatleri para iadesi için iade edebilecekler.

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