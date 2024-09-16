Plastik Apple Watch Geliyor: İşte Beklenilen Tarih!

Apple'ın 9 Eylül günü gerçekleştirdiği iPhone 16 lansmanında beklenilen ürünlerden birisi de, plastik kasaya sahip olan Apple Watch SE 3 yani uygun fiyatlı bir akıllı saat modeliydi. Apple Watch Series 10'u tanıtan ve Apple Watch Ultra 2 için yeni renk seçeneğini kullanıcılara sunan Apple uygun fiyatlı bir saatten hiç söz etmedi.

Lansman sonrasında birçok kişi uygun fiyatlı saat projesinin devam etmeyeceğini düşündü ancak yeni raporlar tam tersini söylüyor. Apple Watch SE 3'ün geliştirme aşamasında olduğu ve önümüzdeki yıl iPhone 17 serisiyle geleceği bildiriliyor.

Apple Watch SE 3 Çalışmaları Devam Ediyor!

Önümüzde 1 yıl gibi bir süre olduğu için Apple'ın yeniden karar değişikliğine gitmesi için uzun bir zamanı var. Yani bu saatin kesin geleceğini söylememiz doğru değil. Ancak şirkete yakın kaynaklar geliştirme çalışmalarının tam gaz devam ettiğini söylüyor.

Bloomberg'in raporunda alüminyumdan plastiğe geçişin zorlu bir görev olduğu, bazı maliyet ve kalite sorunlarıyla karşı karşıya kalındığı vurgulanıyor. Yine de şirketin modeli geliştirmeye devam ettiği ve potansiyel olarak önümüzdeki yıl piyasaya sürebileceği belirtiliyor.

Apple alüminyumdan plastiğe geçiş sonrasında hem saatin fiyatını düşürecek hem de çok daha fazla renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Benzer bir tabloyu günümüzde neredeyse kimsenin adını bile hatırlamadığı iPhone 5c modelinde görmüştük.

Plastik kasaya geçiş ve beraberinde getireceği fiyat indirimi akıllı telefonun yasak olduğu okullardaki çocuklar için ailelerin Apple Watch'a ilgisini artıracak. Tabii iPhone 17 serisinin tanıtıldığı etkinlikte Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modelleri de gelecek.