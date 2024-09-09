Apple Watch Series 10 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Apple bugün (9 Eylül 2024) düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi ve diğer ürünlerinin yanı sıra Apple Watch Series 10 ile karşımıza çıktı. Apple'ın en çok satan akıllı saat serisinin yeni üyesi Watch Series 10'un sunduğu tüm özellikleri sizler için bir araya getirdik.

Apple Watch Series 10 Özellikleri

Yeni Apple Watch'ın en dikkat çekici yönü tasarımda yapılan değişiklikler ve ekran boyutu oldu. 9,7 milimetrelik kalınlığı ile Series 9'a kıyasla yüzde 10 daha ince olan saat, Apple Watch Ultra'daki ekrandan daha büyük ve yüzde 40 daha parlak olan geniş açılı bir OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.



Hoparlör sisteminin yüzde 30 küçültülmesi bu saatin şimdiye kadarki en ince Apple Watch olmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu sayede e-posta ve haberler gibi uygulamalarda çok daha fazla alanı görebiliyor ve aynı şekilde klavyeyi çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Telefon görüşmeleri sırasında arka plandaki gürültüyü azaltabilen Watch Series 10 cilalı alüminyum kaplamaya ve çeşitli antenlere de ev sahipliği yapan yeni bir metal arka yüzeye sahip. Tabii artık kullanıcılara alüminyuma ek olarak titanyum seçeneği de sunuluyor.

Apple S10 işlemciden güç alan saat hala 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı ve daha hızlı şarj sağlayan daha büyük bir şarj bobinine sahip. Series 10'un pili yalnızca 30 dakikada yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

Apple Watch Series 10 ile kullanıcılara sunulan yeni sağlık özelliği uyku apnesi tespiti oldu. Saatin ivmeölçerini kullanarak kullanıcının gece boyunca nefes alışını takip eden saat uyku apnesi olup olmadığı konusunda uyarabiliyor. Bu özellik önümüzdeki ay 150'den fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Apple Watch Series 10 Fiyatı Ne Kadar?

ABD'de 399 dolar fiyat etiketine sahip olan Apple Watch Series 10, 20 Eylül'de ön siparişe açılacak.