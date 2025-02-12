Apple Watch Series 10 Can Sıkıcı Bir Sorun İle Gündemde!

Apple'ın en yeni akıllı saati Watch Series 10'u kullananlar can sıkıcı bir sorun yaşıyor. Birçok kullanıcı saatin hoparlörünün ilk başlarda sorunsuz olduğunu ancak zamanla sesin duyulmayacak kadar azaldığını dile getiriyor.

Apple Watch Series 10 Hoparlör Sorunu Nedir?

Apple Destek Topluluğu ve Reddit üzerinde açılan birçok konuda bu sorundan bahsediliyor. Hatta kullanıcılar yüzme veya başka bir su aktivitesinden sonra hoparlörden suyu çıkarmak için Su Kilidi özelliğini kullandıktan sonra bile hoparlör sesinin zamanla azaldığını veya boğuklaştığını söylüyor.

Bu nedenle hem telefon görüşmesi yapmak hem de müzik dinlemek oldukça zorlaşıyor. Sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz netleşmedi. Yazılımsal mı yoksa donanımsal bir sorun mu? sorusu henüz Apple tarafından cevaplanmış değil. Ancak donanımsal bir sorunsa Apple'ın bir değişim programı başlatması şaşırtıcı olmaz.

Son olarak Apple'ın bu iddialara henüz cevap vermediğini de belirtmeliyiz.