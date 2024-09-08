Apple Watch Series 10'un Kilit Özelliği Ortaya Çıktı: Uyku Apnesi Tespiti Yapabilecek!
Merakla beklenen Apple Watch Series 10 modelinin başta uyku apnesi tespiti olmak üzere pek çok yeni özelliğe sahip olacağı iddia ediliyor.
Apple'ın çok yakında tanıtması beklenen yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 10'un bazı öne çıkan özellikleri gün yüzüne çıkarıldı. Buna göre yeni cihaz, uyku apnesi tespiti yapabilirken, sahip olduğu büyük ekranla fark yaratacak. Detaylar haberde.
Apple Watch Series 10, Uyku Apnesi Tespiti ve Gelişmiş EKG Özellikleri İle Geliyor!
9 Eylül tarihinde merakla beklenen iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen yeni Watch Series 10'a ait bazı özellikler, sektörel kaynaklar tarafından sızdırıldı. Yeni akıllı saat modelinin kilit özelliğinin uzun bir süredir beklenen uyku apnesi tespiti olduğu gün yüzüne çıkarken, saatin daha büyük bir ekran boyutuna ve gelişmiş EKG sensörlerine sahip olacağı gözler önüne serildi.
İddialara göre yeni Applle Watch Series 10, gelişmiş bir EKG sensörüyle donatılacak ve uyku sırasında solunum bozukluklarını algılayarak kullanıcının tedavi görüp görmemesi gerektiğini tespit edebilecek. Selefine kıyasla daha büyük ekranla birlikte gelecek yeni akıllı saat ayrıca, daha ince kasa boyutlarına sahip olacak. Bununla beraber cihazın su geçirmezliği artırılacak ve Apple Watch Ultra'nın Derinlik uygulamasını destekleyecek.
Yeni gelişmiş sensörlerle birlikte cihazdaki sağlık verilerini işleme yöntemlerinin de de değişiklikler yapılması planlanıyor. Özellikle atriyal fibrilasyon gibi sağlık sorunlarının, akıllı saatte yar alan "Sağlık" uygulamasında izlenebileceği iddia ediliyor. Ancak yeni modelde pek çok kişi tarafından beklenen kan oksijen sensörünün bulunmayacağıni belirtelim. Gelişmeler için takipte kalın!
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