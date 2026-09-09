Serinin En Güçlüsü: iPhone 18 Pro Max Tanıtıldı!

Teknoloji severlerin merakla beklediği o gün geldi. Apple bugün düzenlediği etkinlikte en yeni ürünlerini tanıttı. Lansmandaki en dikkat çeken cihazlardan birisi de iPhone 18 Pro Max oldu. Peki markanın yeni akıllı telefonu kullanıcılara neler sunuyor? İşte iPhone 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı!

iPhone 18 Pro Max Tasarımı Nasıl?

İlk olarak iPhone 18 Pro Max'in tasarımıyla başlayalım. Apple, bu seneki amiral gemisinin tasarımında devasa değişikliklere gitmeyi tercih etmedi. Bunu biraz daha açarsak iPhone 18 Pro Max, selefi iPhone 17 Pro Max'e benzer şekilde arka panelde içerisinde üç adet kameranın ve flaşın bulunduğu dikdörtgen bir kamera modülüyle karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ön tarafta ise artık daha küçük bir Dinamik Ada var.

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran: 6.9 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.9 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: A20 Pro (2 nm)

A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı (değişken diyafram açıklığı) 48 MP Ultra Geniş Açılı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 18 MP

18 MP Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB RAM: 12 GB

12 GB Batarya: 5.391 mAh (Şirket açıklamadı geçmiş raporlar bu şekilde) - Şirketin iddiasına göre 30 saate kadar pil ömrü

5.391 mAh (Şirket açıklamadı geçmiş raporlar bu şekilde) - Şirketin iddiasına göre 30 saate kadar pil ömrü Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Max İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda Apple'ın kendi üretimi Apple A20 Pro işlemcisine yer veriliyor. iPhone 17 Pro Max'teki 3 nm destekli A19 Pro'nun aksine 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu donanım, güç verimliliği ve performans gibi konularda selefinden çok daha başarılı demek mümkün.

Bunu biraz daha açarsak yeni donanımda selefine kıyasla yüzde 20 daha hızlı, 6 çekirdekli bir CPU yer alıyor. Bu yapı yüzde 20’ye kadar daha hızlı olan 2 yeni süper çekirdek ve 4 yeni verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Bunun yanında yüzde 40’a varan daha hızlı grafik performansı, artırılmış bant genişliği ve 8FP işlemlerini 2 kat daha hızlı gerçekleştiren yeni nöral hızlandırıcılarla birlikte 7 çekirdekli bir GPU tasarımına sahip.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları kesinlikle üzmüyor. iPhone 17 Pro Max, yapılan testlerde Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyordu. Yeni donanım daha güçlü özelliklere sahip olduğundan oyun performansında selefinin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

iPhone 18 Pro Max Batarya Özellikleri Neler?

Bilindiği üzere Apple akıllı telefonlarının batarya kapasitelerini açıklamayı tercih eden bir marka değil. Ancak şirket lansmanda yeni Apple A20 Pro işlemcisinin güç verimliliğini işaret ederek 'şimdiye kadarki en iyi pil ömrü' gibi ifadeler kullandı. Şirketin iddiasına göre iPhone 18 Pro Max, 30 saate kadar batarya ömrü sunabiliyor. Cihazın sadece beş dakikalık kablolu şarjla yaklaşık 7 saat video oynatma süresi sunduğunun da altı çizildi.

iPhone 18 Pro Max Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 18 Pro Max'te 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı, 48 megapiksel telefoto kameralarından oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Burada ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilme imkanınız oluyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanızı sağlıyor. Bunun yanında ön taraftaysa 18 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmış.

iPhone 18 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 18 Pro Max dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak: siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve burgonya. Ön sipariş tarihi 12 Eylül ve satış tarihi ise 18 Eylül olarak açıklandı. Akıllı telefon ABD'de 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın Türkiye fiyatı ise aşağıdaki gibi;

256 GB: 149.999 TL

149.999 TL 512 GB: 166.999 TL

166.999 TL 1 TB: 200.999 TL

200.999 TL 2 TB: ​255.999 TL

Editörün Yorumu

Dinamik adanın küçülmesi, daha güçlü Apple A20 Pro işlemcisi ve 30 saate kadar çıkabilen batarya ömrü gibi detaylar gerçekten hoşuma gitti. Şahsen iPhone 18 Pro Max'in kullanıcıları memnun edecek bir model olacağını düşünüyorum. Tasarımsal açıdan çok büyük değişiklikler yapılmamasını ise dert etmiyorum. Bilindiği üzere Apple bu görünüme geçen yılki iPhone 17 Pro serisiyle geçti. Ben bir süre daha bu tasarım çizgisinin devam edeceğini düşünüyorum.