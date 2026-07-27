Apple'ın Yeni Saatleri Yolda! Tasarımı Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Apple, yeni akıllı saatler üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni saat modellerinin tasarım detayları açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu akıllı saatler, serinin önceki modelleri ile neredeyse birebir aynı görünüme sahip olacak.

Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Son birkaç yıldır her yeni Apple Watch modeli bir öncekiyle neredeyse aynı tasarım ile tüketicilerin karşısına çıktı. Görünüşe göre bu tasarım geleneği 2026 yılında da bozulmayacak. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, bu sonbahar mevsiminde piyasaya süreceği üç yeni model için testlerini sürdürüyor.

Apple Watch Series 12'nin Wi-Fi ve hücresel sürümleri, N237 ve N238 kod adlarıyla, Watch Ultra 4 ise N240 kod adıyla gün yüzüne çıktı. Yeni modellerin hiçbirinde önemli bir tasarım değişikliği yapılmayacak. Dolayısıyla yeni bir kasa yapısı bekleyen kişilerin en az bir yıl daha sabretmesi gerekecek.

Watch Series 12'de alüminyum ve titanyum olmak üzere iki farklı kasa yapısının sunulması bekleniyor. Yeni cihaz, tıpkı önceki model gibi köşeleri yuvarlatılmış hâle getirilmiş kare şeklinde bir ekrana sahip olacak. Saatin yan tarafında ise güç butonu ve Digital Crown isimli buton yer alacak.

Apple'ın Yeni Akıllı Saatleri Neler Sunacak?

Watch Series 12 ve Watch Ultra 4'ün tasarımda bir değişim sunulmayacak olsa da Apple, tüm odağını cihazın özelliklerine veriyor. Yeni modellerde daha gelişmiş sağlık ve fitness takibinin yanı sıra yeni işlemciye de yer verilecek. Şirket her nesilde yeni işlemciler sunsa da akıllı saatlerin performansı teknik olarak 2023 yılındaki S9 işlemcisinden bu yana aynı seviyede kalmıştı. Yeni işlemcinin önemli bir performans artışı sunması bekleniyor.

Apple, Akıllı Saatlerin Tasarımını Ne Zaman Değiştirecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple Watch tarafında önemli bir tasarım değişikliği görmek için bir veya iki yıl daha beklememiz gerekecek. Öte yandan merakla beklenen kan şekeri algılama teknolojisinin saatlere entegre edilmesi de 2028 veya 2030'u bulması bekleniyor.

Söz konusu sensörler şu anda bir akıllı saatin içine sığmayacak kadar büyük. Bu sensörleri küçültüp Apple Watch kasasının içine sığdırmak ve ardından FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gibi sağlık kurumlarından resmî onay almak gibi süreçler nedeniyle bu özelliğin akıllı saatlerde kullanılmaya başlanması en az üç ila 4 yıl sürebilir.

Apple Watch SE 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bu yıl yeni bir Apple Watch SE modeli de beklenmiyor. Watch SE serisinin ilk modeli 2020 yılında, ikinci modeli 2022 yılında, üçüncü modeli ise 2025 yılında piyasaya sürüldü. Bu göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen yeni SE modelini 2027 yılında göreceğiz.

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Editörün Yorumu

Apple'ın son yıllarda giyilebilir teknoloji tarafındaki bu tutumu, kullanıcı tarafında bir miktar heyecan kaybı yaratsa da aslında oldukça mantıklı bir stratejiye dayanıyor. Sırf değişiklik yapmış olmak adına başarılı bir tasarımı bozmak yerine odağını özelliklere yönetmesi doğru bir hamle. Özellikle hem yeni işlemci hem de gelişmiş sağlık takibi işlevinin iyileştirilmesi, cihazı günlük kullanımda daha işlevsel hâle getirecektir.