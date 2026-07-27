Apple'dan iPhone Fiyatlarının Artmasını Önleyecek Hamle!

Donanım bileşenlerinin maliyetinin yükselmesi üzerine Apple, yeni iPhone'lara zam gelmesini önleyecek önemli bir adım attı. Şirket, bellek tarafındaki bu artışı iPhone 18 serisinin ekran ve kamera gibi diğer parçalarının maliyetini aşağı çekerek dengelemeyi hedefliyor. Böylece kullanıcılar en yeni ekran teknolojisine sahip modellere ekstra bir zamla karşılaşmadan ulaşabilecek.

Apple, Zam Riskine Karşı Hangi Hamleyi Uygulayacak?

Apple'ın bu kararının en somut örneği, serinin merakla beklenen yeni modeli iPhone 18 serisinde kendini gösteriyor. Apple, yeni iPhone modellerinde parlaklık ve renk kalitesini artıran M16 OLED ekran teknolojisini kullanmasına rağmen panel üreticilerine bir önceki modellere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük bir tedarik fiyatı sundu.

Üretim imkânlarının giderek zorlaştığı bu dönemde parça fiyatlarının artması kaçınılmaz görünüyordu. Apple da bunun tam aksi yönünde bir adım attı. Dev ekran tedarikçilerini ortalama 66,5 dolar seviyesindeki bu indirimli fiyata ikna etti. Tabii bu durum, sektörde çipflasyon olarak adlandırılan bellek fiyat artışının yükünü doğrudan ekran üreticilerine yüklemiş durumda.

Bu arada çipflasyon, bellek çipi üretim maliyetinin dünya genelinde artmasıyla ortaya çıkan fiyat yükselişine verilen bir isim. Apple, bu maliyet artışının cihaz fiyatlarına yansımasını önlemek için ekran ve kamera gibi diğer bileşen harcamalarını kısarak toplam bütçeyi dengeliyor.

M16 OLED teknolojisi ise ekranın çok daha yüksek parlaklık değerlerine ulaşmasını, daha az güç tüketmesini ve renkleri daha canlı sunmasıın sağlıyor. Üretim süreci zorlaşsa da Apple, bu gelişmiş ekranları tedarikçilerinden daha uygun bir fiyata almayı başarıyor.

Samsung Display Başkanı Lee Cheong, çipflasyon nedeniyle bu yılın son derece zorlu geçtiğini belirtti. LG Display Başkanı Jeong Cheol-dong ise bu süreçten etkilendiklerini fakat yürüttükleri maliyet odaklı çalışmalar sayesinde durumu yönetilebilir bi seviyede tuttuklarını ifade etti.

Yapılan çeşitli analizlere göre Apple'ın bu yıl iPhone 18 serisi için Samsung Display'den 46 milyon OLED panel tedarik etmesi bekleniyor. Bunun 2 milyonu standart model, 18 milyonu iPhone 18 Pro, 26 milyonu iPhone 18 Pro Max için olacak. LG Display'den ise 41.09 milyon OLED panel tedarik edilecek. Bunun 1.09 milyonu standart model, 19 milyonu iPhone 18 Pro, 21 milyonu ise iPhone 18 Pro Max modeli için olacak.

Önceki iPhone Modellerinin Ekran Tedarik Fiyatları Ne Kadar?

iPhone modellerinde kullanılan OLED ekran panellerindeki bu fiyat düşüşü aslında yeni bir durum değil. Maliyetler her yeni nesilde kademeli olarak geriliyor. Örneğin iPhone 16 Pro Max'te tedarik koşullarına bağlı olarak zaman zaman 100 doların üzerine çıkan panel fiyatları, bir sonraki nesil olan iPhone 17 Pro Max ile birlikte 80 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

iPhne 18 Pro Max'te ise bu düşüş trendi çok daha belirgin bir hâl alıyor. Apple'ın son hamesliyle birlikte yeni nesil panellerinin ortalam tedarik fiyatı yaklaşık 66,5 dolara kadar düşerek bir önceki modele kıyasla yüzde 20'lik ciddi bir indirim oranına ulaşıyor.

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Editörün Yorumu

Apple'ın artan donanım maliyetlerini tüketiciye bir zam olarak yansıtmak yerine kendi tedarik zincirindeki pazarlık gücünü kullanarak indirimli ekran paneli alması oldukça önemli bir hamle. Özellikle akıllı telefon pazarında maliyetlerin sürekli olarak yükseldiği ve artışların satış fiyatlarına yansıdığı bu döenmde Apple'ın iPhone 18 serisinde en güncel M16 OLED panel teknolojisini sunarken bileşen maliyetini yüzde 20 düşürebilmesi büyük bir başarıyı gösteriyor.