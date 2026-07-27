Xbox Kullanıcıların Canını Sıkan Sorunu Çözüyor! Oyunlar Artık Daha Hızlı Yüklenecek

Xbox'tan oyun indirirken indirme hızlarının düşmesi sorunu hepimizin başına gelmiştir. Microsoft kısa bir süre önce bu konuyla ilgili önemli bir hamle yaptı. Platform, indirme hızlarının düşmesini engelleyecek yeni özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. İşte merak edilen detaylar!

Xbox İndirme Hızlarının Düşmesi Sorununu Nasıl Çözecek?

Bilindiği üzere mevcut düzende bir oyun indirmeye çalıştığınızda internetiniz ne kadar hızlı olursa olsun indirme hızı bazen ciddi şekilde düşebiliyor. Bunun temel sebebi Xbox'ın indirme işlemi sırasında kullanıcıları tek ve değişmeyen bir sunucuya bağlaması. Maalesef başlangıçta bu sunucu hızlı çalışsa da anlık gelen yoğun talep sonrasında performansı düşüyor ve doğal olarak indirmeye çalıştığınız dosyayı çok daha uzun sürelerde indirmek durumunda kalıyorsunuz.

Xbox'ın yeni özelliği hem konsol hem de PC tarafında mevcut olacak.

İşte Xbox'ın sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği yeni özelliği tam da bu soruna odaklanıyor. Bu işlev indirme işlemi sırasında indirme hızını sürekli olarak kontrol ediyor ve herhangi bir problem tespit edildiğinde kullanıcıların haberi olmadan indirmeyi daha hızlı bir sunucuya aktarıyor. Bu sayede oyun indirirken hızın aniden düşmesi gibi can sıkan sorunları artık yaşamıyorsunuz.

Kısacası yeni düzenle birlikte indirmeler tek bir sunucuya bağlı kalmayacak. İndirme hızınızın düştüğü anda sistem bunu otomatik olarak tespit edecek ve sizi daha hızlı bir sunucuya bağlayacak. Bu da özelllikle 100GB veya daha üzeri büyük boyutlu oyunların indirmeyi daha kolay hale getirecek diyebiliriz. Sadece oyun indirmelerle sınırlı değil. Güncelleme yaparken de benzer bir durumun söz konusu olacağını belirtelim.

Xbox'ın İndirme Hızlarının Düşmesini Engelleyen Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunacak?

Maalesef şu anda Microsoft'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu özellik şu anda Xbox Insiders programına kayıtlı kullanıcılarla test ediliyor. Yani testlerin erken aşamada olduğunu söylemek mümkün. Eğer test sürecinde bir problem çıkmazsa yeni özellik 1-2 ay içerisinde kullanıcılara sunulabilir.

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Editörün Yorumu

Xbox'tan oyun indirirken indirme hızlarının düşmesi sorunun ben de çok yaşadım. Örneğin, Xbox Series S konsoluma Red Dead Redemption 2'yi indirirken çok sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum. Xbox'ın yeni özelliği bu gibi sorunları ortadan kaldıracak diyebilirim. Umarım bu özellik en yakın zamanda piyasaya sürülür.