Sivrisinek Sorunu Tarih Oluyor! Onu Havada Yakalayan Drone Geliştirdi

Sivrisinekler rahatsız edici ama tek sorun bu değil. Sadece 5 mm uzunluğuna sahip olan Anopheles sivrisineği, geçmişten bugüne sayısız insanın hayatını kaybetmesine sebep olmasıyla biliniyor. Birçok hastalık taşıyarak her yıl çok sayıda insanın vefat etmesine neden oluyor.

Bir Fransız girişimi olan Tornyol, tam da bu sebepten ötürü bir ürün geliştirdi. Tasarlanan bu yeni ürün, 40 gram ağırlığında bir mini drone. Sivrisinekleri daha havadayken yakalıyor ve onların size yaklaşmasına bile izin vermiyor. Böylelikle önemli rahatsızlıklara yol açmalarının da önüne geçmesi amaçlanıyor.

Tornyol'un Sinekleri Yakalayan Drone'u Nasıl Çalışıyor?

Tornyol tarafından geliştirilen yeni mini drone, belirlenen alanı âdeta bir polis memuru gibi sürekli devriye geziyor. Sivrisinekleri tespit etmek için kamera kullanılmıyor. Bunun yerine ultrasonik sonar teknolojisi yer alıyor. Bunu yarasaların yön bulma şekli gibi düşünebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak alanın üç boyutlu haritaısnı oluşturuyor ve uçan her şeyi tespit ediyor.

Cihazda yer alan 32 ultrasonik verici ile ses dalgaları gönderiliyor, 380 mikrofon ise bu dalgaların yansıması ile tespit işlemi gerçekleştiriliyor. Sadece sivrisinekleri hedef almak içinse her uçan hayvanın kanat çırpma sesini analiz ediyor. Böylelikle hastalık taşıyan sivrisinekler ile aslında epey faydalı olan uçan hayvanları ayırt edebiliyor.

Kamera kullanılmamasının çok önemli bir artısı bulunuyor. Geceleri de kusursuz bir görüş avantajı elde edebiliyor. Ayrıca gereğinden fazla da büyük olmasını önlüyor. Öte yandan drone'u sürekli şarj etmekle uğraşmanıza da gerek yok. Şarjı azalmaya başlar başlamaz şarj istasyonuna geri dönüyor.

Tornyol'un Sinek Yakalamaya Odaklanan Drone'u Güvenli mi?

Tornyol'a göre bu drone'un tasarım sürecinde her şeyden önce güvenlik geliyor. Çarpışma önlemi sistemi, hafif yapısı ve korumalı pervaneleri sayesinde insanlara ya da evcil hayvanlara zarar verme riskinin minimum seviyede tutulması amaçlandı. Bununla birlikte çevresini sürekli olarak tarıyor, insanlar ve hayvanlarla mesafesini otomatik olarak koruyor.

Şirket, bu özellikler sayesinde onun çocuk ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda bile güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ifade etti. Tabii, drone'un şu an geliştirme aşamasında olduğunu ve testlerin devam ettiğini unutmamak gerek. Genel kullanıma sunulmadan önce elbette çok daha kapsamlı güvenlik testlerinden geçmeye ihtiyacı olacaktır.

Tornyol'un Sinekleri Yakalayan Drone'unun Eksileri Neler?

Proje, insan hayatı için oldukça önemli bir amaca hizmet ediyor. Gelgelelim, drone'un bazı dezavantajları mevcut. Öyle ki bu drone sadece 3 dakika uçabiliyor. Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde yeterli bir süre dayanamayabilir. Şarj olup yeniden kullanıma hazır hâle gelmesi için de 30 dakika süre gerekiyor. Bu da onu kesintisiz koruma sağlayan bir üründen epey uzaklaştırıyor.

Diğer yandan fiyatı da önemli bir sorun. Abonelik hizmetinden faydalananlar, ayda 50 dolar ödeyecek. Tamamen satışa sunulduğunda onu tek seferlik ödeme ile almayı düşünenlerinse 1.100 dolar ödemesi gerekecek. Tahmin edersiniz, sivrisinek kaynaklı hastalıkların yaygın olduğu ülkeler için bu miktarlar oldukça yüksek. Doğru fiyatlandırma uygulanmaması, onu amacından biraz uzaklaştırıyor.

Diyelim ki bir şekilde bu drone alındı. Sürekli olarak çalışabilmesi (sık sık şarj olması şart) için elektrik gerekiyor. Hâliyle elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelerde de pek kullanışlı bir çözüm olmuyor. Elbette ki bundan sonraki projelerin ilham kaynağı olma potansiyeline sahip. Belki bundan katbekat daha iyi bir çözüm geliştirilebilir. Böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

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Editörün Yorumu

Tornyol'un sivrisinekleri hedef alacak şekilde tasarlanan drone fikri oldukça faydalı buldum. Günümüzde hastalık taşıyan pek çok sivrisinek mevcut. Bunların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan insanlar için hayati öneme sahip olacağını düşünüyorum. Ama fiyatının bir hayli yüksek olduğunu belirtmeliyim. Yüksek fiyata sahip olması yüzünden hedeflenen amaca hizmet etmeyebilir.