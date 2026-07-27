Bu Markanın Arabaları İçin Ömür Boyu Para Harcamak Gerekiyor

Geçmişten bugüne otomobil üreticilerinin gelir kaynağı sabit kaldı. Araba üretilir, müşteriye satılır ve aynı müşterinin birkaç yıl sonra yeni bir araba alması beklenir. 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan bir otomobil üreticisi olan General Motors, bu alışagelmiş sistemin dışına çıktı ve müşterilerden ömür boyu para kazanmasını sağlayacak bir yöntem benimsedi.

General Motors'un Yeni Gelir Kaynağı Neye Dayanıyor?

General Motors, klasik para kazanma yöntemine ek olarak müşterilerden her ay abonelik ücreti aldığı yeni bir sistemi hayata geçirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre şu an yazılım ve dijital hizmetlerden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan ona kâr olarak kalıyor. Bu açıdan uzun vadeli önemli bir gelir kaynağı olma potansiyeli taşıyor.

Yeni araba satışlarında elde edilen kâr epey düştü. Elde edilen her 1 doların (47,36 TL) sadece 4-10 cent (1,89 TL - 4,74 TL) kadar düşük bir kısmı şirketin kasasında kalıyor. O yüzden GM de böyle bir çözüm yolu üretti. Araç satışlarından hâlâ para kazanmaya devam ediyor ama bunu da aylık abonelik ücretlerinden elde ettiği kazançla destekliyor.

General Motors Hangi Hizmetleri Ücretli Olarak Sunuyor?

General Motors'un sunduğu hizmetlerin başında OnStar geliyor. Önceden daha çok acil durum çağrı sistemi olarak bilinen bu sistem artık internet bağlantısı, uzaktan araç kontrolü, güvenlik ve çeşitli dijital hizmetleri de kapsıyor. Yalnızca bir çeyrekte yaklaşık 800 milyon dolar (37 milyar 887 milyon 760 bin TL) gelir elde edilmesini sağladı.

Diğer bir hizmet, Super Cruise. GM'nin otonom sürüş destek sistemi olarak biliniyor. İlk başta ücretsiz deneme imkânı sunuluyor ama daha sonra kullanmaya devam etmek isteyenlerden aylık 39.99 dolar (1.893 TL) talep ediliyor. Şirket, 2026 bitmeden önce yaklaşık 850 bin Super Cruise, 13 milyon da OnStar abonesine ulaşmayı planlıyor.

General Motors'un Arabaları Türkiye'de Satılıyor mu?

General Motors'un şu an birçok otomobili Türkiye'de satılıyor. 2026 yılında Turoto aracılığıyla GMC, Chevrolet ve Cadillac markaları Türkiye'ye geri döndü. Şu an Türkiye'de satılan otomobiller arasında Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon ve çok daha fazlası yer alıyor.

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Editörün Yorumu

Otomobil üreticileri açısından abonelik hizmetlerinin oldukça avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tek seferlik satış yerine sürekli olarak gelir elde etmek, çok daha cazip. Kâr oranı klasik kazanç modeline göre daha yüksek. Tabii, sürücüler açısından pek de iyi bir durum değil. Aracı satın aldıktan sonra bile aylık ödemeler devam ediyor. Bu da müşterilerin cebinden ömür boyu para çıkacağı anlamına geliyor.