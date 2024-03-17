Apple Watch Sağlık Konusunda Büyük Bir Adım Atıyor: Artık Tansiyon Ölçebilecek!

Samsung'un da Apple'ın da akıllı saatlerinin diyabetli kişiler için kan glikoz testi sunmasına olanak tanıyan bir yol üzerinde çalıştığı düşünlüyor.

Dünya genelindeki 200 milyondan fazla insüline bağımlı diyabetlinin, insülin dozunu belirlemeleri için oldukça yüksek fiyatlı bir test yaptırmaları gerekiyor.

Diyabet hastası olan insanlar kan değerlerini ölçmek için kendilerine ''lancet'' adı verilen kısa bir iğne batırıyorlar. Daha sonra glikometredeki şeride bir damla kan yerleştiriliyor ve bu sayede sonuç görülebiliyor.

Apple Watch veya Galaxy Watch'ta glikoz ölçümü özelliği yakın bir zamanda gelecek gibi görünmüyor ama bu tür bir özelliğin insüline bağımlı diyabetlilere saatte yer alan sensörlerle kan glikozlarını sürekli olarak izleme olanağı sağlaması için çalışmalara devam ediliyor.

Yeni Apple Watch’a Hangi Özellikler Gelecek?

Apple Watch'un gelecek Series 10 (veya X) sürümünde görülebilecek başka bir önemli özellik, saatteki güncellemelerde ortaya çıkabilir. Mark Gurman, son yazısında şu sözlere yer veriyor, "…tüm işaretler yeni Apple Watch'ın bu sonbaharda bir tansiyon kontrol cihazı kazanacağı yönünde" diye yazıyor. Gurman, bu özelliğin geçmiş modellere yazılım güncellemesi ile eklenmeyeceğini belirtiyor. Bu da özelliğin bu yıl cihaza eklenen yeni sensörleri gerektirebileceği anlamına geliyor.

Geçen Aralık ayında Gurman, bu planın birinci nesil cihazlarda kullanıcıların kan basıncı yüksek olduğunda onları uyaracağını ve cihaz sahibinin doktorundan randevu almasını önerdiğini belirtti. İkinci nesilde ise Apple Watch'un kullanıcı için gerçek ve doğru bir kan basıncı ölçümü sunabilecek.

Şu anda, kullanıcının kan basıncını izlediğini iddia eden saatler mevcut. Fakat bu saatlerin doğru ölçüm yapabilmesi için ideal bir şekilde konumlandırmaları ve saat bandının içerisinde şişirilebilir manşetler bulunması gerekiyor.

Huawei Watch D gibi bir şişirilebilir manşet kullanan saatler, Çin'de geçerli olan standartlara dayanarak tıbbi sınıf kan basıncı ölçümlerini yapabiliyor.

Apple Watch Serisi 10 (veya X)'in Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.