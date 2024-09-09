Apple'ın Çok Beklenen Ürünü Bu Akşam Tanıtılmayabilir!

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, bugün akşam düzenlenecek 'It's Glowtime' etkinliğiyle ilgili tahminlerini paylaştı. Gurman, kullanıcıların merakla beklediği bir ürünün etkinlikte tanıtılmasını beklemediğini söyledi. Peki, bugünü pas geçecek Apple ürünü hangisi?

Mark Gurman: Apple Watch Ultra 3 Bugün Tanıtılmayacak

Mark Gurman, etkinliğe saatler kala hangi ürünlerin tanıtılıp hangilerinin tanıtılmayacağına dair tahminlerini paylaşmaya başladı. Kaynağa göre, geçtiğimiz yılki etkinlikte tanıtılan Apple Watch Ultra 2'nin halefi olan Watch Ultra 3 bugünkü etkinlikte tanıtılmayabilir.

Gurman, resmi bir açıklama olmasa da akşamki lansmanda Apple Watch Ultra 2 için bir siyah renk seçeneğinin sunulacağını belirtti. Bununla birlikte, uygun fiyatlı Apple Watch SE 3'ün de bugünkü etkinlikte tanıtılmaması halinde şaşırmayacağını sözlerine ekledi.

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