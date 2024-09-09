Apple Merakla Beklenen Ürününü Bu Akşam Tanıtabilir!

Bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek 'It's Glowtime' etkinliği için artık geri sayım başladı. Etkinlikte tek odak iPhone 16 ailesi olmayacak, burada akıllı saatten kulaklığa kadar şirketin diğer duyurularını da göreceğiz. Son raporlar, Apple'ın merakla beklenen bir başka ürünü daha görücüye çıkaracağını öne sürüyor.

Mark Gurman: AirPods Max 2 Bugün Akşam Tanıtılacak

Apple analisti Mark Gurman, bu akşamki Apple etkinliğiyle ilgili tahminlerini paylaştı. Gurman'a göre 2020'de piyasaya sürülen AirPods Max'in devam modeli bugün tanıtılacak. AirPods Max 2 olarak adlandırılması beklenen kulaklığın geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) ve uyarlanabilir ses özellikleriyle daha iyi bir ses performansı sunacağı söyleniyor.

Bilindiği üzere uyarlanabilir ses halihazırda AirPods Pro kullanıcılarının yararlandığı bir özellik. Bu sayede, en iyi müzik deneyimi için sesler dinamik olarak çevrenize göre ayarlanabiliyor. Bununla birlikte belki de en önemli değişiklik Lightning bağlantı noktasına veda edilip USB-C'ye geçiş yapılması olacak.

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