Pil Ömrü Sıkıntısına Son: Apple Watch X'ten Yenilikçi Manyetik Bant Tasarımı!

Apple Watch X’in bantlarını birleştirme, kordon ucunun saatin üst ve alt kısmındaki bir yuvaya kaydırılmasını ile mümkün oluyordu. Bu geniş yuvadan dolayı da Apple Watch'un daha uzun ömürlü pili için yeterli alan kalmıyordu.

Şimdi ise Apple Watch X'in (Seri 10) paylaşılan görselleri, bir süredir konuşulan yeniliği doğrular nitelikte görünüyor.

Geçen yaz Bloomberg'den Mark Gurman, Apple Watch X'in daha ince bir kasaya ve saatin bantlarını mıknatıslarla tutturmak için kullanılan yeni bir yönteme sahip olabileceğini açıkladı.

@concept_central tarafından X’te yayınlanan Apple Watch X görselleri, kordonun saatin üst ve alt kısmında bulunan bir "tutma yerinin" etrafına nasıl sarılacağını gösteriyor. Bu da, daha büyük bir pil için saat modülünün içinde daha fazla yer ayırmasını sağlıyor.

