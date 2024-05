Elon Musk Sözünü Tuttu: X'teki Engelleme Özelliğinde Büyük Bir Değişiklik Yapıldı!

Bundan yaklaşık 2 ay önce, bir X kullanıcısının kendisini engelleyen kişinin tweetlerine attığı cevapları okuyamamasından yakındığı bir gönderi paylaştı.

Bunu gören Elon Musk da kullanıcıya "Engelleme özelliği çok sinir bozucu. Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz. Bu özelliği kaldırıp yerine bildirimleri sessizleştirme özelliği getirme zamanı." şeklinde bir cevap verdi.

Üzerinden tam 2 ay geçen bu tweetin ardından bugün, engelleme butonunun kaldırılması yerine işlevinde bir takım değişiklikler yapıldığı duyuruldu.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…