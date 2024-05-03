Elon Musk Sözünü Tuttu: X'teki Engelleme Özelliğinde Büyük Bir Değişiklik Yapıldı!

Bundan yaklaşık 2 ay önce, bir X kullanıcısının kendisini engelleyen kişinin tweetlerine attığı cevapları okuyamamasından yakındığı bir gönderi paylaştı.

Bunu gören Elon Musk da kullanıcıya "Engelleme özelliği çok sinir bozucu. Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz. Bu özelliği kaldırıp yerine bildirimleri sessizleştirme özelliği getirme zamanı." şeklinde bir cevap verdi.

Üzerinden tam 2 ay geçen bu tweetin ardından bugün, engelleme butonunun kaldırılması yerine işlevinde bir takım değişiklikler yapıldığı duyuruldu.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your… — Engineering (@XEng) May 2, 2024

X'teki Engelleme Özelliğinin İçeriği Değişti

Normalde X üzerinden birisi sizi engellediği zaman ya da siz birisini engellediğiniz zaman karşılıklı olarak hiçbir paylaşım görünmek mümkün olmuyor. Engellenen hesaba da erişmek pek mümkün olmuyor.

X, bunu değiştiren hamlesini yaptı ve engelleme özelliğinin içeriğini değiştirdi. Artık X üzerinden birisi sizi engelledikten sonra tweetinize mention attığı zaman görebileceksiniz.

Böyle bir değişikliğin yapılmasındaki temel sebep ise karşı tarafın kötü amaçlı veya içerikli tweetlerinden kullanıcıyı korumak. Tespit edilen kötü içerikli mentionları rapor ederek kullanıcıların daha güvenli bir şekilde uygulamada vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Kendisini engelleyen ve engellemesine rağmen gönderilerine tweet atabilen kişilerin artık yazdıklarının görünecek olması, kullanıcılar tarafından kesinlikle beğenilecek bir hamle. Sonuç olarak insanlar kendileri hakkında yazılan şeyleri görmeyi isteyecek ve buna göre karşı bir hamle yapabilecekler.