Apple'ın Son Yıllardaki En Önemli WWDC Etkinliği Yaklaşıyor: Tarih Verildi!

Apple'ın her yıl gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın resmî başlangıç tarihi 10 Haziran olarak belirlendi. Fuarda Apple'ın cihaz serisi için gelecek yazılım güncellemelerinin ilk gösterimleri olacak ancak bu yıl iPhone üreticisinden daha da büyük bir şey görebiliriz.

WWDC 2024, 10-14 Haziran tarihleri arasında Cupertino, Kaliforniya'daki Apple Park'ta gerçekleştirilecek. Büyük açılış, şirketin genellikle iOS, macOS, iPad OS, watchOS, tvOS ve yakın zamanda piyasaya sürülen Vision Pro ve visionOS'un en yeni sürümü için ayrılmış olan açılış konuşmasıyla gerçekleşecek. Bu yılki konferans için beklenti, Apple'ın nihayet yapay zekâya değinmeye başlayacağı yönünde.

WWDC 2024 Etkinliği Yapay Zekaya Odaklanacak

Analistler iOS 18'in ile iPhone'ların yapay zekâ özelliklerine kavuşacağını iddia ediyor. Şimdiye kadar Apple'ın kendi ChatGPT klonunu yapma çabaları henüz sonuç vermedi ve hatta şirket belli bir süreçte Google'dan yardım bile istedi.

Apple yeni bir yapay zekâ ortaya çıkarmazsa muhtemelen etkinlikte Vision Pro'ya daha fazla ağırlık verilecek. Apple'ın yeni teknolojisi Şubat ayında piyasaya sürüldü ve 3.500 dolarlık cihazın ön siparişleri haftalar önce tükendi. Bu da şirketin Vision Pro'nun beklenenin üstünde satması nedeniyle planlarında değişikliğe yol açmış olabilir.

WWDC, yeni yazılımların yanı sıra Apple'ın iPhone'lar, AirPods ya da Apple Watch gibi geleneksel olarak sonbaharda düzenlenen etkinliklerde tanıtılan ürünler olmasa da yeni donanımlarını da tanıttığı bir etkinlik. Örneğin geçtiğimiz yıl aynı etkinlikte Apple, Vision Pro'nun yanı sıra 15 inç Macbook Air'i de tanıtmıştı.

Peki sizin bu yılki WWDC'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.