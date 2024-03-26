iPhone 16'da Ülkelere Göre Farklı Yapay Zekalar Bulunabilir!

Çinli medya kuruluşu China Star Market'in haberine göre Apple, bu yıl Çin pazarında piyasaya süreceği iPhone 16 ve diğer ürünleri için üretken yapay zekâ teknolojisi sağlamak üzere Çinli arama motoru devi Baidu'yu seçti.

Rapor, Apple'ın Alibaba Group Holding ve Tsinghua Üniversitesi'ne bağlı bir yapay zekâ şirketi de dâhil olmak üzere çeşitli Çinli şirketlerle yaptığı görüşmelerin ardından Baidu'nun Ernie Bot'unu özellikle Çin pazarı için iPhone 16, Mac OS ve iOS 18'e dâhil edeceğini öne sürüyor.

Apple, Çin'de Baidu ile Çalışacak

Apple, Çin dışında kendi yapay zekâ modelini kullanmaya devam edecek olsa da uyumluluk nedeniyle Çin pazarında yerel olarak üretilen teknolojiyi tercih etti.

Apple'ın farklı pazarlarda farklı yapay zekâ altyapısı kullanacağını ilk kez ortaya çıkaran bu gelişme, Apple ve Baidu arasında geçtiğimiz Cuma günü iki teknoloji devi arasında potansiyel bir iş birliğine işaret eden ilk görüşmelerin ardından geldi.

Counterpoint Research'e göre Apple, Çin'de yoğun bir rekabetle karşı karşıya ve iPhone satışları 2024 yılının ilk altı haftasında bir önceki yıla göre %24 oranında azaldı. Huawei, Oppo, vivo ve Xiaomi gibi yerli rakiplerin artan rekabeti iPhone satışlarındaki bu düşüşe katkıda bulundu ve bu nedenle Apple, Çin pazarındaki etkinliğini artırmak için böyle bir adım atmaya karar vermiş gibi görünüyor.

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