Apple, X Hakkında Verdiği Reklam Kararını Değiştirdi!

Ünlü sosyal medya ağı Twitter, geride bıraktığımız 2023 yılında tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı. Ünlü milyarder Elon Musk tarafından şaşırtıcı bir şekilde satın alınan platform, Musk'ın radikal kararları nedeniyle uzun bir süre topa tutulmuş, birçok kullanıcı hesaplarını silmiş ve büyük şirketler Twitter'da reklam vermeyi bırakmıştı.

Ancak günümüzde pek çok kişi isminin bile değiştiği X platformuna alıştı. Hatta bazı markalar kararlarından vazgeçip platformda reklam vermeye bile başladı. Görünüşe göre bu markalardan sonuncusu ise Apple oldu.

Apple, Safari ve Ünlü Severence Dizisinin Reklamını Yapmak İçin X ile Anlaştı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda Elon Musk'a satılmasının ardından baştan aşağı değişen sosyal medya platformu Twitter'da reklam vermeyi bırakmıştı. Ancak bugün tespit edilenlere göre şirket, X platformunda tekrardan ücretli bir şekilde reklam vermeye başladı.

Neredeyse 15 ay boyunca Elon Musk'ın sosyal medya ağına reklam vermeye sıcak bakmayan Apple'ın kısa bir süre önce popüler internet tarayıcısı Safari'nin yeni gizlilik özellikerini tanıtan bir reklamı X'te yayınladığı görülüyor. Şirket, bunun yanı sıra Apple TV+'ın ünlü dizisi Severence için de X'te reklam vermeye başladığını da görüntülüyoruz.

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