Apple'dan Yeni Yapay Zeka Atılımı: Önemli Bir Yatırım Geldi!

Apple, Singapur'un Ang Mo Kio bölgesindeki kampüsünü geliştirmek için 250 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ve burada yapay zekâ ve diğer kilit konular için yeni roller açacağını duyurdu.

Apple bu girişimi, 1981 yılında Apple II'ye odaklanan ve 72 kişilik küçük bir ekiple başlayan Apple'ın bölgedeki uzun soluklu faaliyetlerinin bir devamı olarak görüyor. Bugün Singapur kampüsü, yazılım, donanım, hizmetler ve müşteri desteği dâhil olmak üzere tüm şirket işlevlerine katkıda bulunan 3.600'den fazla iş gücüyle Apple'ın Asya'daki merkezi olarak hizmet veriyor. Ülke aynı zamanda üç Apple Store'a da ev sahipliği yapıyor.

Apple, Singapür Kampüsüne Büyük Yatırım Yapıyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook yaptıkları yeni girişimle ilgili olarak ifadeleri şu kullandı:

"Singapur gerçekten türünün tek örneği bir yer ve yaratıcılardan, öğrenenlerden ve hayalperestlerden oluşan bu dinamik toplulukla kurduğumuz bağdan gurur duyuyoruz. Büyüyen kampüsümüzle birlikte Apple olarak buradaki tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Singapur ekiplerimiz müşterilerimizin yaşamlarını zenginleştirmede önemli bir rol oynadı ve daha onlarca yıl sürecek yenilikler için sabırsızlanıyoruz."

Apple yatırımın, Apple'ın mevcut tesislerinin yanındaki iki binayı yükseltmeye ve bunları ekipler arasında iş birliğini teşvik eden birleşik bir kampüse entegre etmeye odaklanacağını söylüyor.

Şirkete göre genişletilen kampüs tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenecek ve sürdürülebilirlik konusundaki küresel taahhüdüne uyum sağlamak için LEED Gold sertifikasını da hedefleyecek. Apple, herkesin bildiği üzere 2020'den bu yana kurumsal operasyonları için karbon nötr ve 2018'den bu yana %100 yenilenebilir enerji kullanıyor.

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