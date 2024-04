Apple, iPhone 17 Plus Modelinde Küçülmeye Gidiyor: Artık Pro Max Gibi Olmayacak!

Apple, her sene Eylül ayında tanıttığı telefon modellerinden düz ve Pro olanı Plus ve Pro Max olan modellerinden daha küçük boyutlarda sunuyor. Böylece kullanıcılar seçim yaparken boyutları da göz önünde bulundurarak karar verebiliyor.

Elbette bu modeller arasında boyut fiyatı da etkileyen faktörlerden biri oluyor. Son gelen duyumlara göre de Apple, iPhone 17'de Plus modelinin boyutunu her zamanki gibi büyük yapmak yerine daha küçük boyutlara getirebilir.

iPhone 17 Plus Boyutları Nasıl Olacak?

Bu sene Eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtacak olan Apple, yeni gelecek serideki ekran boyutlarıyla da merakları artırdı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 6.9 inç ekran boyutuna sahip olması, bugüne kadar alışılan boyutlardan biraz daha yüksek olacak.

iPhone 16 serisinde Pro olan model 6,3 inç, Plus model ise 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Normalde Plus ve Pro Max modeller her seride aynı ekran boyutuna sahipken, bu sene Plus modelini daha küçük ekran boyutlarında göreceğiz.

Display Supply Chain Consultants CEO'sunun X'te paylaştığı bir gönderide, Apple'ın iPhone 17 Plus modellerinde çok daha küçük bir ekrana gideceğini söylüyor. iPhone 17 serisindeki her modelin boyutlarında bu seneden çok daha farklı olacağını belirtiyor.

Bu durum gerçek olursa Apple, Plus modelini Pro Max modelinden tamamen farklılaştırmış olacak. Birkaç ay sonra tanılacak iPhone 16 serisinden tam 1 sene sonra, 2025 Eylül ayına iPhone 17 Plus ekran boyutu ile ilgili daha fazla bilgi gelmiş olacaktır.