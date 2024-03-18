Apple, Yeni AirPods Modelleri İçin Seri Üretime Başlıyor: Tarih Verildi!

Mark Gurman, son haberinde iki yeni AirPods modeli ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Son tanıtılan AirPods 3 modelinin yerine gelecek olan kulaklıklar için çalışmalara başlandı.

AirPods 3 her ne kadar ilgiyle beklense de satışları beklenenden düşük kalmıştı. Fakat Apple, yeni AirPods serisinde büyük başarı elde etmek için çalışmalarına hız kazandırıyor.

Yeni AirPods Modellerinin Özellikleri

Bloomberg'teki habere göre Apple, yeni modellerden 20-25 milyon adet üretecek, bu da yeni AirPods'ların bugüne kadarki en büyük lansmanı olması bekleniyor.



Yeni AirPods modellerinde donanım açısından çok farklı yeni özellikler gelmesi beklenmiyor. Fakat işitme cihazı görevi görebileceğine dair söylentiler de bir süredir geliyor.

Kulaklıkların teknik özellikleri konusunda henüz net bir bilgi yok, ancak iki kulaklık arasında fiyat farkı olacak. Daha pahalı olan kulaklıkta Type-C bağlantı ve ''Find My'' özellikleri olması bekleniyor. Bunlar dışında aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olması bekleniyor.

Mayıs ayında seri üretime başlanacak olan kulaklıkların ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak Haziran ayında WWDC etkinliği gerçekleşecek ve burada Apple, iOS 18'i tanıtacak. Kulaklıkların da aynı etkinlikte veya sonbaharda iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor.