Apple'ın Yeni Değişiklikleri Uygulayacağı Avrupa Ülkeleri Açıklandı!
Apple'ın yeni güncelleme ile hayata geçireceği App Store değişikliklerinin geçerli olacağı Avrupa ülkeleri açıklandı. İşte detaylar!
Apple, Avrupa Birliği'nde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldı ancak Avrupa'daki tüm ülkeler AB üyesi değil. Apple bu bağlamda yeni düzenlemelerin hayata geçeceği ülkelerin listesini açıkladı.
Yeni App Store Kuralları Hangi Ülkelerde Geçerli?
Avrupa Birliği'nde yer almayan bir Avrupa ülkesinin en meşhur örneği elbette zamanında ayrılma yönünde oy kullanan Birleşik Krallık ancak listede AB'ye hiç katılmayan başka ülkeler de var.
AppleInsider, Apple'ın App Store'u bazı ülkeler için gerektiği şekilde düzenleme hakkı olduğunu belirtiyor, bu nedenle düzenlemelerin yürürlüğe gireceği ülkelerin kesin koşulla AB üyesi olması gerekmiyor.
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
Bu ülkelerdeki kullanıcıların alternatif uygulama mağazalarından uygulama almalarına izin verilecek ve bu ülkelerdeki işletmeler alternatif indirme konumları oluşturabilecekler.
Listeye göz attığımızda ne yazık ki ülkemizin yer almadığını görüyoruz ve Apple tarafından gelecekte bu durum pek de değişecek gibi görünmüyor.
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