Apple'ın Yeni Değişiklikleri Uygulayacağı Avrupa Ülkeleri Açıklandı!

Apple, Avrupa Birliği'nde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldı ancak Avrupa'daki tüm ülkeler AB üyesi değil. Apple bu bağlamda yeni düzenlemelerin hayata geçeceği ülkelerin listesini açıkladı.

Yeni App Store Kuralları Hangi Ülkelerde Geçerli?

Avrupa Birliği'nde yer almayan bir Avrupa ülkesinin en meşhur örneği elbette zamanında ayrılma yönünde oy kullanan Birleşik Krallık ancak listede AB'ye hiç katılmayan başka ülkeler de var.

AppleInsider, Apple'ın App Store'u bazı ülkeler için gerektiği şekilde düzenleme hakkı olduğunu belirtiyor, bu nedenle düzenlemelerin yürürlüğe gireceği ülkelerin kesin koşulla AB üyesi olması gerekmiyor.

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

İspanya

İsveç

Bu ülkelerdeki kullanıcıların alternatif uygulama mağazalarından uygulama almalarına izin verilecek ve bu ülkelerdeki işletmeler alternatif indirme konumları oluşturabilecekler.

Listeye göz attığımızda ne yazık ki ülkemizin yer almadığını görüyoruz ve Apple tarafından gelecekte bu durum pek de değişecek gibi görünmüyor.

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