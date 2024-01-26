iOS 17.4 ile Neler Geliyor? İşte Yenilikler!

Apple bugün iOS 17.4 ve iPadOS 17.4'ün ilk betalarını geliştiricilere tanıtarak Avrupa'daki iPhone ve iPad'lere bazı radikal yenilikler getirdi. Büyük değişikliklerin çoğu yalnızca AB kullanıcılarını etkileyecek ancak işletim sisteminde dünya çapında kullanılabilen güncellemeler de var.

Alternatif Uygulama Mağazaları

Apple, Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamak amacıyla App Store ve uygulamaların Avrupa Birliği'nde çalışma biçiminde bazı önemli değişiklikler yaptı.

AB'deki uygulama geliştiricileri alternatif uygulama mağazaları sunmayı veya uygulamalarını alternatif mağazalar aracılığıyla yüklemeyi artık tercih edebilirler ve Apple bu değişiklikle birlikte yepyeni bir ücret yapısına sahip. Geliştiricilerin tercih edebileceği yeni bir iş yapısı var ve bu hem App Store'da dağıtılan uygulamalar hem de alternatif yollarla dağıtılan uygulamalar için geçerli.

Yeni sistemi kullanan uygulama geliştiricilerin kullanıcı başına yıllık 0.50 euro standart ücret ödemesi gerekecek ve ilk 1 milyon yükleme ücretsiz olarak sunulacak. Alternatif uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılan uygulamalardan komisyon alınmayacak.

Alternatif Ödeme Seçenekleri

Apple ayrıca artık uygulamalarında alternatif ödeme seçeneklerini kullanmalarına da izin veriyor ve artık uygulama içi satın alma kullanma zorunluluğu yok.

Uygulamalarını App Store üzerinden dağıtan ve alternatif bir ödeme seçeneği kullanan geliştiriciler, App Store ücretlerinde %3 indirim görecekler.

Üçüncü Taraf Tarayıcı Güncellemeleri

iOS 17.4'e güncelledikten sonra Safari'yi açan AB kullanıcıları, iOS'taki en popüler tarayıcılar listesinden yeni bir varsayılan tarayıcı seçeneği seçmelerine olanak tanıyan bir açılır pencere görecekler.

Apple alternatif tarayıcı motorlarına da izin veriyor ve Chrome gibi tarayıcıları WebKit motoruyla sınırlamayacak.

NFC Erişimi

Üçüncü taraf ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile iPhone'daki NFC çipine erişebiliyor ve Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan iPhone üzerinden temassız ödeme sunabiliyor.

Kullanıcılar, dokun-öde terminallerinde veya iPhone'daki yan düğmeye iki kez basıldığında etkinleşen varsayılan bir temassız ödeme sağlayıcısı ayarlayabiliyor.

Varsayılan bir temassız ödeme sağlayıcısı belirleme seçeneği AB'deki Ayarlar uygulamasında mevcut olacak ve bu bölüm ayrıca temassız ödeme erişimi talep eden ve izin verilen tüm uygulamalar hakkında ayrıntılar sağlayacak.

Oyun Uygulaması Değişiklikleri

Akış oyun uygulamalarına artık tüm dünyada App Store'da izin veriliyor. Bu da Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi hizmetlerin bağımsız iPhone ve iPad uygulamaları olarak sunulabileceği anlamına geliyor.

Apple daha önce bulut oyun hizmetlerinin yalnızca web üzerinden sunulmasına izin veriyordu.

Yeni Emojiler

iOS 17.4 beta sürümü, kivi, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, kafayı dikey olarak sallama ("evet" anlamında baş sallama) ve kafayı yatay olarak sallama ("hayır" anlamında baş sallama) gibi yeni emoji karakterleri ekliyor.

Siri ile Mesajlaşma

Siri ve Arama altındaki Mesajları Otomatik Olarak Gönder ayarının adı "Siri ile Mesajlaşma" olarak değiştirildi ve Siri'yi gelen mesajları İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince gibi belirli bir dilde okuyacak şekilde ayarlama seçeneği eklendi.

Podcast'ler ve Müzik

Apple Music ve Podcast'ler'deki "Şimdi Dinle" sekmelerinin adı "Ana Sayfa" olarak değiştirildi.

Podcast Transkriptleri

Podcast'ler uygulaması artık Apple Music uygulamasında şarkı sözlerinin çalışmasına benzer şekilde transkriptler sunuyor.

Safari

Safari'deki URL/arama çubuğu artık eskisinden daha geniş.

Çalıntı Cihaz Koruması

Ayarlar uygulamasının Çalınan Cihaz Koruması bölümünde artık her zaman veya yalnızca tanıdık yerlerden uzaktayken bir güvenlik gecikmesi gerektirme seçeneği var.

iOS 17.4 betasıyla ortaya çıkan ve tanıtılan özellikler bu şekilde. Peki siz en çok hangi özelliği merak ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.