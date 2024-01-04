Apple'dan Yeni Fitness Şirketi Yatırımı: iPhone ve Apple Watch'lara Katkısı Ne Olacak?

Yeni bir fon yöneticisinin tahminine göre Apple bu yıl popüler fitness şirketi Peloton'u satın alacak.

Deepwater Asset Management'ın 2024 yılına ilişkin yıllık tahmini, Apple'ın Peloton'u 2024 yılında satın alabileceğini iddia ediyor.

Apple, Fitness+ Abonelik Hizmetini Güçlendirecek

Bu hamle Apple'ın Fitness+ abonelik hizmetini güçlendirmesine yardımcı olacak ve Apple Watch ile mevcut aktivite takip yazılımını tamamlayacak ekipmanlar ekleyecek.

Şirketin iddiasına göre Peloton'un üç milyonluk abone tabanını bünyesine katmak, Apple'ın abonelik gelirlerine yaklaşık 1,7 milyar dolar ekleyecek ve sağlık ve fitness alanındaki devam eden yatırımlarıyla uyumlu olacak.

Apple esasında Peloton'u almak için daha önce birkaç kez ihtimalleri değerlendirdi ancak mali zorluklar ve iş modeline yönelik tehditler nedeniyle bu yatırımı gerçekleştiremedi. O zamandan bugüne dek Apple'ın durumu daha iyiye gitti ve şirket kafasındaki bazı soru işaretlerini giderebilirse bu satın alımı tamamlayacak.

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