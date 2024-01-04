Apple'dan Yeni Fitness Şirketi Yatırımı: iPhone ve Apple Watch'lara Katkısı Ne Olacak?
Apple, popüler fitness şirketi Peloton'u satın almayı planlıyor. Peki bu satın alımın iPhone'lara ve şirkete katkısı ne olacak? İşte detaylar!
Yeni bir fon yöneticisinin tahminine göre Apple bu yıl popüler fitness şirketi Peloton'u satın alacak.
Deepwater Asset Management'ın 2024 yılına ilişkin yıllık tahmini, Apple'ın Peloton'u 2024 yılında satın alabileceğini iddia ediyor.
Apple, Fitness+ Abonelik Hizmetini Güçlendirecek
Bu hamle Apple'ın Fitness+ abonelik hizmetini güçlendirmesine yardımcı olacak ve Apple Watch ile mevcut aktivite takip yazılımını tamamlayacak ekipmanlar ekleyecek.
Şirketin iddiasına göre Peloton'un üç milyonluk abone tabanını bünyesine katmak, Apple'ın abonelik gelirlerine yaklaşık 1,7 milyar dolar ekleyecek ve sağlık ve fitness alanındaki devam eden yatırımlarıyla uyumlu olacak.
Apple esasında Peloton'u almak için daha önce birkaç kez ihtimalleri değerlendirdi ancak mali zorluklar ve iş modeline yönelik tehditler nedeniyle bu yatırımı gerçekleştiremedi. O zamandan bugüne dek Apple'ın durumu daha iyiye gitti ve şirket kafasındaki bazı soru işaretlerini giderebilirse bu satın alımı tamamlayacak.
Apple 12 Yıldır Sürdürdüğü Bir Geleneği Bozdu!
Apple, 12 yıldır sürdürdüğü bir geleneği bozarak 2023 yılında yeni iPad çıkarmadı. Şirket, ürün serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez bir takvim yılının tamamında yeni bir tablet piyasaya sürmemeyi tercih etti.
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