Apple 12 Yıldır Sürdürdüğü Bir Geleneği Bozdu!

Apple, 12 yıldır sürdürdüğü bir geleneği bozarak 2023 yılında yeni iPad çıkarmadı. Şirket, ürün serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez bir takvim yılının tamamında yeni bir tablet piyasaya sürmemeyi tercih etti.

2010'daki ilk çıkışından bu yana iPad, Apple için önemli bir ürün ve her yıl en az bir yeni model çıkararak tablet pazarının açık ara lideri oldu. Son zamanlarda şirket, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürdü. 2023'ten önce, ürün grubu henüz piyasaya sürülmediği için yeni iPad'lerin olmadığı son yıl 2009'du.

En son iPad lansmanları Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te piyasaya sürülen iPad ile alakalı tek donanım USB-C'li Apple Pencil oldu.

Geçmişten Bugüne iPad

2010 : iPad (1. nesil)

: iPad (1. nesil) 2011 : iPad 2

: iPad 2 2012 : iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)

: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil) 2013 : iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2

: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2 2014 : iPad Air 2 ve iPad mini 3

: iPad Air 2 ve iPad mini 3 2015 : iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil)

: iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil) 2016 : iPad Pro 9.7 inç

: iPad Pro 9.7 inç 2017 : iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç

: iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç 2018 : iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)

: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) 2019 : iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)

: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil) 2020 : iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)

: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil) 2021 : iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)

: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil) 2022 : iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)

: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil) 2023: Yok

Yeni iPad sürümlerindeki bu duraklama, ürün serisinin geçmişi göz önüne alındığında dikkate değer. iPad daha gelişmiş ve yaygın bir şekilde benimsenmiş hâle geldikçe, birçok potansiyel müşteri için sık sık yükseltme yapma zorunluluğu da azaldı.

Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple'ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.

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