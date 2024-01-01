Apple 12 Yıldır Sürdürdüğü Bir Geleneği Bozdu!
Apple'ın 12 yıldır sürdürdüğü gelenek 2023 yılında bozuldu. Şirket 2023 yılında yeni bir iPad çıkarmadı. İşte detaylar!
Apple, 12 yıldır sürdürdüğü bir geleneği bozarak 2023 yılında yeni iPad çıkarmadı. Şirket, ürün serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez bir takvim yılının tamamında yeni bir tablet piyasaya sürmemeyi tercih etti.
2010'daki ilk çıkışından bu yana iPad, Apple için önemli bir ürün ve her yıl en az bir yeni model çıkararak tablet pazarının açık ara lideri oldu. Son zamanlarda şirket, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürdü. 2023'ten önce, ürün grubu henüz piyasaya sürülmediği için yeni iPad'lerin olmadığı son yıl 2009'du.
En son iPad lansmanları Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te piyasaya sürülen iPad ile alakalı tek donanım USB-C'li Apple Pencil oldu.
Geçmişten Bugüne iPad
- 2010: iPad (1. nesil)
- 2011: iPad 2
- 2012: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)
- 2013: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2
- 2014: iPad Air 2 ve iPad mini 3
- 2015: iPad mini 4 ve iPad Pro 12.9 inç (1. nesil)
- 2016: iPad Pro 9.7 inç
- 2017: iPad (5. nesil), iPad Pro 12.9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 inç
- 2018: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)
- 2019: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)
- 2020: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)
- 2021: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)
- 2022: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)
- 2023: Yok
Yeni iPad sürümlerindeki bu duraklama, ürün serisinin geçmişi göz önüne alındığında dikkate değer. iPad daha gelişmiş ve yaygın bir şekilde benimsenmiş hâle geldikçe, birçok potansiyel müşteri için sık sık yükseltme yapma zorunluluğu da azaldı.
Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple'ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.
2024 Yılında Çıkacak iPad Pro'dan Yeni Detaylar: OLED Ekran Üretiminde Son Durum!
Yeni OLED iPad Pro'nun 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu cihaz için ana değişiklik, Apple'ın yeni bir OLED panel için miniLED ve LCD seçeneklerinden vazgeçmesini beklediğimiz yeni ekranı olacak.
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