Apple Yeni Reklamında iPhone X'un Oyun Performansını Övüyor

Bildiğiniz üzere iPhone X'da yer alan ve ilk defa A11 yonga setinde kendi ürettiği GPU'sını kullanan Apple, bu anlamda eleştirilere maruz kalmıştı. Fakat şirket yeni reklam filminde A11 Bionic çipinin oyun performansını övmeyi ihmal etmiyor.

Son birkaç gündür kullanıcıların gündeminde yeni Macbook Pro'nun performansı yer almasına rağmen ABD'li teknoloji devi iPhone hakkında bir reklam yayınladı. 'Unleash' olarak adlandırılan bu reklam, Mobike ve Ofo bisikletleriyle dolu Çin kentinin sokaklarında yürüyen genç bir adamı konu alıyor. Ancak reklamın ana fikri iPhone X'un sunduğu oyun performansı.

Sokakta yürürken Vainglory oyununu oynayan genç adam oyun karakterlerini bir anda sokakta görmeye başlıyor. Bu anlamda A11 Bionic çipini öven Apple, mesaj olarak da "Daha güçlü bir sizi serbest bırakın" ifadelerine yer veriyor. Vainglory oyunundaki karakterlerle çarpışan genç adam aynı zamanda SMS atıyor ve YouTube'dan canlı yayın izliyor.

A11 Bionic çipiyle birlikte ilk defa kendi GPU'sunu geliştiren Apple, bu reklam filmiyle iPhone X'un performansını güzelce methetmiş. Android üreticilerini bu şekilde karşısına alan ABD'li üretici söz konusu benchmark ve oyun performansı olduğunda artık net bir avantaja sahip.