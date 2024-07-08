Yeni Siri Yolda! Apple'ın Yapay Zeka Özelliklerinin iOS'a Geleceği Tarih Belli Oldu

Apple, Siri'nin yeniden tasarlanmış versiyonunu Apple Intelligence'ın bu yıl sonbaharda başlayacak ilk aşamasında sunmayı planlıyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, tamamen yeni Siri versiyonu iOS 18.4 ile bahar 2025'te gelecek.

Yeni Siri, uygulamalar içinde işlemleri kontrol etme yeteneğine sahip olacak, ekran üzerinde ne olduğunu anlayarak bağlamına göre hareket edebilecek.

Apple'ın Yeni Siri Deneyimi Ne Zaman Çıkacak?

Gurman'ın "Power On" bültenine göre, Apple Intelligence'ın ilk aşamasında tam yeni Siri versiyonu bulunmayacak, ancak yeni tasarım ve ChatGPT entegrasyonu gibi bazı Siri özellikleri yer alacak.

Beta test dönemi Ocak ayında başlayacak ve teknolojinin tamamıyla Apple Intelligence'ın bir parçası olarak sunulması bahar aylarını bulacak.

Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 3'ün yeni S9 çipini takip eden bir işlemciye sahip olacağı belirtiliyor, ancak bu AI geliştirmeleri için zemin hazırlayacak, Apple Intelligence çalıştırmayacak ve Apple Watch'a "tam girişim" getirme planları şu anda bulunmuyor.

Bazı haber kaynakları, Apple Intelligence'ın gelecek yıl Vision Pro kulaklık için geleceğini ve HomePod'un yeni özellik setini almayacağını, şirketin yeni bir "AI destekli masaüstü robotu" için beklediğini bildirdi.