Öğrenciler Buraya: Apple İndirimli MacBook ve iPad Kampanyasını Resmen Duyurdu!

Apple, öğrencilere sunduğu kampanyalara bir yenisini ekledi. Marka, sınırlı süreliğine devam edecek kampanya kapsamında öğrencilere indirimli MacBook ve iPad gibi birçok kaçınılmaz fırsat sunacak. Bununla da kalmayıp, kampanya kapsamında bir ürün satın alındığında ücretsiz hediyeler de verecek.

Apple'ın Yeni Öğrenci Kampanyası Neler Sunuyor?

Apple'ın kampanyası öğrencilerin Mac, MacBook ve iPad gibi ürünlerde eğitime özel fiyatlardan yararlanmasına olanak sağlıyor. Dahası, üniversite eğitimi alan ve yeni başlayan öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları 21 Ekim tarihine kadar Mac satın alarak AirPods; iPad satın alarak Apple Pencil sahibi olabilecek.

Sadece bununla da sınırlı değil. Ayrıca, Final Cut Pro, Motion, Compressor, Logic Pro ve MainStage olmak üzere beş Apple uygulamasını içeren 'Eğitim için Profesyonel Uygulama' adlı paketi 5 bin 999 TL'ye satın alma imkanı sunulacak. Son olarak, kampanya kapsamında aylık 39,99 TL olan Apple Music aboneliği 19,99 TL'ye düşecek.