Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 17 Pro Max 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 44 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon bulut pembesi, siyah, yeşil ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

3.500 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 ve IP68 sertifikaları

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerime sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen Redmi Note 17 Pro Max 5G, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacaktır. AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunnu nedeni ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.