OPPO 7000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO, K14 Lite isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO K14 Lite'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 15W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

OPPO K14 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. 900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

OPPO K14 Lite'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. İşlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

OPPO K14 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli OPPO K14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO K14 Lite'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen OPPO K14 Lite, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada OPPO K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO K14 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K14 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K14 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OPPO K14 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO K14 Lite için 177 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 612 bin TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO K14 Lite'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak. Bu arada 120Hz yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.