OPPO 7000 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip
OPPO K14 Lite'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO K14 Lite için 177 dolar (8 bin 612 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor.
- Telefonda Unisoc T7250 işlemcisi, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 7.000 mAh batarya kapasitesi, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera mevcut.
OPPO, K14 Lite isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.
OPPO K14 Lite'ın Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 900 nit
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
OPPO K14 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. 900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.
OPPO K14 Lite'ın İşlemcisi Nasıl?
Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. İşlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
OPPO K14 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler?
Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli OPPO K14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.
OPPO K14 Lite'ın Bataryası Kaç mAh?
Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen OPPO K14 Lite, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada OPPO K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
OPPO K14 Lite Türkiye'de Satılacak mı?
OPPO K14 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K14 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.
OPPO K14 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?
OPPO K14 Lite için 177 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 612 bin TL'ye denk geliyor.
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Editörün Yorumu
OPPO K14 Lite'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacak. Bu arada 120Hz yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.