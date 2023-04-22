Apple, Kullanıcıların Zihinsel ve Fiziksel Sağlığını Takip Edecek

Teknoloji devi Apple'ın iOS kullanıcılarının zihinsel ve fiziksel sağlığını takip edeceği ileri sürüldü. Şirketin bunu Jurassic kod ismine sahip uygulama aracılığıyla yapacağı belirtildi. Ortaya atılan iddiaya dair ayrıntılar haberimizde.

Apple'ın Yeni Uygulama Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı

The Wall Street Journal'daki bir habere göre iPhone üreticisinin iOS 17 güncellemesiyle beraber yeni bir uygulama sunmayı planlıyor. Jurassic kod ismine sahip olan uygulamanın bir günlük tutma yazılımı olacağı söyleniyor.

Kullanıcılar faaliyetlerini, düşüncelerini ve davranışlarını her gün düzenli olarak uygulamaya ekleyebilecek. Journal'a göre Apple günlük tutmanın, insanların zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirebileceğini düşünüyor.

İddiaya göre teknoloji devi Apple, söz konusu uygulamayı Worldwide Developer Conference (WDC) etkinliği esnasında duyuracak. Önümüzdeki sonbahar mevsiminde sunulması beklenen uygulama iOS 17 güncellemesi ile beraber gelebilir.

Piyasada Headspace, Calm, 5 Minute Journal dahil olmak üzere pek çok uygulama bulunuyor ancak iPhone'larda önceden yüklü olarak gelen uygulama, sağlıklı yaşam pazarında bir adım önde olabilir.

Teknoloji devi tarafından sunulması beklenen söz konusu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.