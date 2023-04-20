iPhone'un Güvenlik Özelliği, Kurbanları Çalınan Telefonlarından Kilitliyor!

Bir iPhone özelliği, kullanıcıların banka hesaplarından para çekmek isteyen hırsızları engellemek amacıyla geliştirilmiş olsa da kurbanların çalınan cihazlarını bulmalarını engelliyor.

Wall Street Journal bugün, telefonda kurtarma anahtarı olarak adlandırılan bir özelliğin kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığını ve yasal iPhone sahiplerini telefonlarına erişememelerine nasıl neden olduğunu bildirdi. Journal, bir iPhone sahibi olan Greg Frasca'nın Ekim ayından bu yana telefonunun nasıl kilitli olduğundan bahsetti.

Frasca, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezine gitmeye ve kimliğinin kanıtını getirmeye istekli olduğunu söyledi. Ayrıca iPhone'unun kontrolünü geri almak için 10.000 dolar ödeyeceğini söyledi çünkü telefonda kızlarının sekiz yıllık fotoğrafları bulunuyordu. Frasca'nın başına gelenler çok sayıda iPhone kullanıcısının başına gelmiş bir olay. Hırsızlar, Chicago'daki bir barda iPhone 14 Pro'sunu çaldılar ve Frasca'nın Apple ID parolasını değiştirmek için parolasını kullandılar ancak kurtarma anahtarını etkinleştirerek Greg'in çalınan iPhone'unun kontrolünü asla yeniden ele geçirememesini de sağladılar.

Kurtarma Anahtar Özelliğinin Geçmişi

Kurtarma anahtarı Apple tarafından 2020 yılında kullanıma sunuldu. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı Apple Kimliği parolasını değiştirdiğinde rastgele oluşturulan 28 basamaklı "kurtarma anahtarının" sağlanması gerekiyor ancak bir iPhone çalınırsa ve kötü adamların eline geçerse kurtarma anahtarının etkinleştirilmesi, çalınan telefonun yasal sahibinin de erişmesini engelliyor. Kurtarma anahtarı ve telefon olmadan da Frasca'nın yapabileceği hiçbir şey kalmıyor.

Öyle ki Apple bile kurtarma anahtarını kaybetmenin "hesabınızdan kalıcı olarak kilitlenebileceğiniz" anlamına geldiğini kabul ediyor.

Frasca şu anda Apple'a para teklif ederek bile olsa telefonuna yeniden erişebilmeyi umut ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.