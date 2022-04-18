Apple'ın iPhone Üretimleri Çin'deki Karantina Nedeniyle Risk Altında

Son zamanlarda Çin, birçok şehrinde olduğu gibi Zhengzhou şehrinde de karantina uygulamaya başladı. Bu bölge, şirketin akıllı telefon tedarik zinciri için endişe yaratan bir Apple iPhone üretim tesisine oldukça yakın.

Bloomberg'in raporuna göre Zhengzhou Havaalanı Ekonomi Bölgesi'ndeki belirli alanlar karantina altına alındı. Başka bir deyişle bölgede yaşayan insanların evlerinin dışına çıkmalarına izin verilmiyor. Ayrıca bu Havaalanı Ekonomi Bölgesi, Foxconn'un en büyük iPhone montaj fabrikasının bulunduğu yer. Bilmeyenler için Tayvanlı şirket, Cupertino merkezli devin en büyük iPhone tedarikçisi. Bu nedenle bölgedeki karantinaların iPhone üretimlerini büyük ölçüde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Çin Karantina Nedeniyle Fabrikaların Çalışmasına İzin Vermiyor

Karantinalarla birlikte çalışanlar da bir dizi zorunlu COVID testlerine sokuluyor. Ek olarak ülke koronavirüs salgınlarının yayılmasını engellemek amacıyla fabrika gibi işletmelere karantinalar uyguluyor. iPhone'lar şu ana kadar doğrudan etkilenmemiş olsa da, MacBook'larda zaten bilinen bir tedarik sorunu var. Apple'ın Pegatron ve Quanta gibi diğer tedarikçileri de bu karantinalar nedeniyle yakın zamanda Çin'in doğu tarafında üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.

Daha geçen ay, Foxconn şehir çapında sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra Shenzhen tesisindeki üretimi birkaç günlüğüne durdurmak zorunda kalmıştı. Ve şimdi artan COVID vakaları nedeniyle benzer bir olayın tekrar yaşanabileceği düşünülüyor.

Apple'ın karantina nedeniyle üretimlerine nasıl devam edeceği ve hangi tesisleri kullanacağı şimdilik belirsiz ancak gelecekte Apple ürünlerinde tedarik sorunlarının yaşanması oldukça muhtemel görünüyor.

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