Apple'ın Yeni iPhone'ları Üreteceği Ülke Brezilya Olabilir

Apple bildiğiniz üzere mevcut üretimlerinin büyük bir kısmını Çin'de gerçekleştiriyordu. Bugün yeni gelen bilgilere göre Apple'ın sonraki durağı Brezilya olacak.

Çin'de yaşanan mevcut karantina hâli, çalışanların işlerine gitmesine de izin vermiyor. Karantina kısıtlamaları nedeniyle üretimlerde bir süredir sorun yaşayan Apple'da yakın zamanda tedarik sorunları yaşanması da bekleniyordu ancak görünen o ki Apple üretimlerini yeni bir ülkeye taşıyor.

9to5Mac tarafından hazırlanan bir rapora göre Brezilyalı bir iPhone 13 müşterisi, yepyeni telefonunun Brezilya'da monte edildiğini öğrenince şaşırdı. Söz konusu iPhone'un model numarası "MLPF3BR/A" olarak geçiyor ve bu da cihazın gerçekten de Brezilya'da üretim süreçlerinden geçtiğini doğruluyor. Brezilya'da satılan Çin montajlı iPhone'larda "BZ/A" tanımlayıcısı bulunuyor ve bunun bulunmadığı telefonlar doğal olarak Çin'de üretilmemiş oluyor.

Apple, Üretimlerini Brezilya'ya Taşıyor

MacMagazine tarafından elde edilen belgeler, Brezilyalı telekom düzenleyicisi ANATEL'in Foxconn Brezilya'nın bundan böyle bir üretim tesisi olarak kabul edileceğini belirtiyor ancak montaj planlarına şu anlık iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro'nun dâhil edilmediğine dikkat çekiyor.

Geçmişte iPhone SE ve iPhone 11 Brezilya'da üretilmişti ancak Brezilya'da o süreden sonra pek üretimle ilgili bir gelişme görememiştik. Yeni kanıtlar 6.1 inçlik Pro olmayan iPhone 13 modelinin şu anda Brezilya'daki Foxconn tesisinde monte edildiğini gösteriyor.

Özellikle Çin'deki karantina da göz önünde bulundurulduğunda Apple'ın böyle bir karar alması barizdi ancak bu üretim süreçlerine iPhone 14'ün de katılıp katılmayacağı merak konusu.